この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子が、「【残酷な格差】毒親に人生を壊された人の特徴TOP5。努力では超えられない地獄。」と題した動画を公開した。動画では、人生がうまくいかない原因である「毒親育ちの人生ハードモード化」の特徴と、その対処法について解説している。



木村氏はまず、周りはそれなりにうまくやっているのに、自分だけが空回りしていると感じる場合、それはスペックが低いわけでも努力が足りないわけでもなく、「親の育て方が原因でハードモードに設定されてしまっている」と指摘する。



動画では「毒親育ちの人生ハードモード化の特徴TOP5」として、具体的なサインを紹介している。第5位は「普通の家庭がわからない」。異常な環境で育ったことに気づけず、他人の家庭の様子を見て初めて自らの家庭の異常性に気づくという。続く第4位の「休むと罪悪感が襲ってくる」について、木村氏は、ただ存在するだけで価値があることを誰も教えてくれなかったことが原因だと解説した。



さらに第3位の「周りに助けてと言えない」、第2位の「幸せになると不安になる」を挙げたうえで、第1位として「自分の好き・やりたい事がわからない」を発表。木村氏はこの状態を「毒親問題で一番深い傷」と位置づけ、自分の感情を持つことを許されず、本音を出すと否定されてきた過去が原因であると説明する。「親に感情を出すことを禁止されたから、それを封印しているだけ」と語り、視点が自分ではなく相手の正解を探すことに切り替わってしまっていると分析した。



動画の後半では、このハードモードから抜け出すための対処法として、心理学を使ったセルフカウンセリングの「セルフ解毒」のステップも紹介。視点を自分に向けるためのワークとして、「今日の感情を1行書く」「書いた感情に共感する」という作業を3週間続けることで、徐々に自分に寄り添えるようになると提案している。単なる生きづらさの悩みではなく、自身の根源に向き合い、自分自身の幸せを取り戻すための具体的な道筋を提示する内容となっている。