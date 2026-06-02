北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。その当事者である川村葉音被告（当時20）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真】川村葉音被告がSNSに多数投稿していたプリクラほか、彼氏とのツーショットなど

今後、公判が予定されている八木原亜麻被告（当時20）、川口侑斗被告（当時18）、少年A（当時17）と合わせ、6人全員が強盗致死罪などで起訴されている。本記事では、暴行の主犯とされている川口被告の供述などとともに、Xさんが必死の思いで残した犯行時の録音データ、被告人らが撮影していた動画などから、事件当日の様子を明らかにしていく。

事件のきっかけは、Xさんと八木原被告の交際トラブルだった。Xさんを公園に呼び出し、暴行を加えて財布を奪った被告ら6人。川村被告と八木原被告は暴行のさなか、川口被告が指示したタバコの買い出しに出かけた──傍聴したライターの普通氏がレポートする。（全3回の第3回。第1回から読む。※以下、一部ショッキングな犯行描写を含みます）

助走をつけて2度"飛び蹴り"

川村被告と八木原被告はタバコを購入する際、クレジットカードの暗証番号を問われないよう、会計が1万円以上にならないよう連続して行った。コンビニの店員はその様子を不可解に思ったというが、止めることはなかった。

八木原被告は自身で食べる弁当を買う余裕も見せ、最終的には連続したカード利用でセキュリティによる使用停止に。

タバコの購入を終え、現場に戻ってきた川村被告と八木原被告。ここで八木原被告が「まだ（Xさんが）反省してない、もっとやって」と、集団にさらに仕向ける。川口被告は「八木原被告が許してないと言ったので、殴ってもいいと思った」などと供述している。

前回記事で述べた通り、このころにはXさんによる録音は被告らによって止められていた。被告人らの供述と、時折なされた動画撮影によって暴行は再現された。その一部の再現であっても暴行はより苛烈さを増し、最終的に八木原被告以外全員が加わった暴行は1時間以上続いた。

川口被告は動画撮影をした理由について、「また喧嘩売ってくるなら使うつもりだった」などと供述するが、Xさんが一度たりとも反抗すらしていないのは明らかだった。そのほかに「その場のノリ」、「みんなが楽しそうだったので記録に残そうと思った」などと供述する。

法廷で動画の再生がされた。「ショッキングな映像が流れるので、裁判員の方々は気を落ち着かせてご覧ください」と注意が入った上でのものだった。傍聴席は音声のみ聞こえた。

川口被告は、Xさんの頭髪、身体、陰毛などにターボライターで火をつけ始める。思わず裁判員の何名かは眉をしかめる。そんな裁判員の心情を知るはずもなく、川口被告は「いい具合に燃えてきた」などと発する。Bは「うわー、花火だ」などと囃し立てる。

川口被告に次いで、川村被告の彼氏であったA被告も数多くの暴行を行った。Xさんに馬乗りになり、1分ほど顔面や腹を殴り続けたなどもした。瀧澤被告も「ライダーキック！」などと声をあげながら、坂道で助走をつけて2度飛び蹴りをしている。とても犯行の全てを記載できるほどのものでなかった。

キャッシュカード発見で「メシ行くぞ」

服についた血の指紋で犯行が発覚するのではと、全裸にされたXさん。またも土下座をさせられ、謝罪を強要される。

「亜麻ちゃん（八木原被告）、いますか？」Xさんが発する。

そのころ、Xさんの顔面は赤く腫れあがり目が開かない状態であった。解剖医の所見によると、顔面の皮下出血は損傷していない場所がないほど、口の中は切れ、血液が脳を圧迫し、脳機能障害を起こしていた可能性を明らかにした。

言葉もうまく発せられなくなっていたXさん。それでも、「もう二度と、こういうことを言わないよう努めます」、「本当にすみませんでした」と言葉を振り絞った。

それでもなお「許したくない」と言葉を残す八木原被告。ただ、その場でXさんのキャッシュカードが見つけられた。「最高！」（Bさん）、「メシ行くぞ」（川口被告）などとし、Xさんのキャッシュカードの暗証番号を聞き出して、暴行は終わった。衣服、荷物は全て持ち去られ、スマートフォンは破壊、その他の荷物などは近くの河川敷に投棄された。

Xさんは全裸のまま、放置された。暴行が終了した時刻の江別市の気温は3℃ほどであった。朝6時ごろ通行人によって、公園の遊歩道上に倒れる心肺停止状態のXさんが発見された。

Xさんの死亡は、即座にニュースになり、被告人らの目にも当然入った。

帰宅後から「暴行」、「刑法」、「時効」、「警察動かない」、「相談ホットライン」などのネット上での検索履歴が残っている八木原被告。事件直後から「警察来ても5人の名前出さないでね」と釘を刺す川村被告に対し、八木原被告は「警察行ったほうがいいかな」「やめたほうがいいって言ったよね」などのやりとりをした。

八木原被告以外の5人が参加しているグループLINEには、川村被告を中心に八木原被告への怒りが集まった。「亜麻、殺す絶対」（川口被告）、「俺捕まったら、女の家燃やすわ」（瀧澤被告）、「顔面膝蹴りいきますね」、「亜麻にイライラ。ウチラの人生壊した」（川村被告）などの書き込みが残っていた。明らかな責任転嫁であることは言うまでもない。

公判は6月に入っても連日続いている。川村被告、瀧澤被告、B被告の3名への被告人質問では、それぞれ異なる3人の当時の心情が明らかにされた。裁判がどのように結審するのか、今後も注視したい。

（了。第1回から読む）

◆取材・文／普通（裁判ライター）

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