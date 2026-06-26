北海道江別市の公園で大学生暴行死
『北海道江別市の公園で大学生暴行死』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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江別市の大学生集団暴行死事件、男に無期懲役の判決 裁判長が強く非難
札幌地裁は川口侑斗被告を主犯と認定し、求刑どおり無期懲役を言い渡した
FNNプライムオンライン
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江別市で大学生暴行死 主犯格とされる男に無期懲役判決
主犯格とされる当時18歳の被告に26年8月7日、札幌地裁が無期懲役を言い渡した
STVニュース北海道
2026年8月4日
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江別で大学生暴行死 主犯格の「通行人がとどめを…」発言に元刑事が非難
被告は「通行人とかがとどめを刺した」と発言したことに、強く非難も
livedoor ECHOES
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江別集団暴行死、当時18歳の主犯格に無期求刑「10年で仮釈放」は本当か
強盗致死罪では殺意の立証が難しく死刑求刑は現実的でないと弁護士は指摘する
弁護士ドットコム
2026年8月3日
2026年8月1日
2026年7月31日
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江別集団暴行殺人事件の裁判 体重97キロの少年が明かす暴力の実態
被害者を55回前後殴ったとされ、被害者とは40キロ以上の体格差があったという
NEWSポストセブン
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江別大学生集団暴行死、当時17歳被告に懲役30年求刑 なぜ無期ではない？
当時17歳の少年に検察が懲役30年を求刑し、弁護側は20年が上限と主張している
弁護士ドットコム