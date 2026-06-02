「サグラダ・ファミリア」メインタワーついに完成、NHKが「イエスの塔」世界初公開・歴史的生中継へ 豪華ゲスト予告【番組概要】
NHKは2日、建築家アントニ・ガウディが設計し、140年以上にわたって建設が続けられてきた世界遺産「サグラダ・ファミリア」でついに完成を迎える「イエスの塔」を世界初公開・生中継すると発表した。
【写真複数】貴重…サグラダ・ファミリア「イエスの塔」工事の様子
NHKは世界で唯一、サグラダ・ファミリアの建設現場に長期密着し、その過程を記録してきた。「イエスの塔」は、ガウディ没後100年を迎える6月10日に完成披露される。これにあわせ、大聖堂内部からの生中継が実現する。また、建設に密着したドキュメンタリーなど、グラダ・ファミリアが新たな歴史を刻む、世紀の瞬間を伝える番組を放送する。
■『生中継 サグラダ・ファミリア 〜ついに完成！イエスの塔 世界初公開〜』
総合テレビ 6月11日（木）午後10時〜11時44分（生放送）
メインタワー「イエスの塔」が、2026年6月、ついに完成する。ガウディの命日にあたる6月10日、ローマ教皇レオ14世が訪れ、塔の完成とガウディ没後100年を記念するミサとセレモニーが執り行われる。興奮冷めやらぬ翌11日、NHKはミサが厳かに行われた大聖堂内部から生中継することを特別に許された。ガウディの意思を引き継ぎ、ついに完成した「イエスの塔」。中継では、塔の建設に人生を捧げてきた主任建築家ジョルディ・ファウリ氏に、その思いを聞く。さらに今回は特別な許可を得て、地上54メートルの大聖堂の屋根から、バルセロナの大パノラマを一望する。番組では、前日に行われたミサとセレモニーの模様もVTRでたっぷりと紹介。
出演：
杏（俳優）…数々のテレビドラマや映画に出演するほか、格調高いナレーションでも知られる。英語とフランス語に堪能で、日本と世界をつなぐ国際的なプロジェクトでも活躍している。
城田優（俳優）…スペイン人の母を持ち、幼少期をバルセロナで過ごす。サグラダ・ファミリアやガウディ建築は幼い頃から身近な存在だった。映像・舞台・音楽・クリエイターなど幅広い分野で活躍し、国際的感性に裏打ちされた表現力で知られる。
ジョルディ・ファウリ（建築家）…スペイン・カタルーニャ出身。ガウディの後を継ぐ9代目の主任建築家を務め140年以上続く未完の建築プロジェクトを統括している。
荒木さくら（アナウンサー）…ニュース番組などで活躍するNHKアナウンサー。スペイン語にも堪能で、国際取材も担当している。
■『クローズアップ現代 サグラダ・ファミリア 祈り、世紀を越えて（仮）』
総合テレビ 6月10日（水）午後7時30分〜7時57分
“完成”が近づくサグラダ・ファミリア、教会に集う人々が託す祈りとは…？近年スタートした移民・難民の無料見学プログラムでは、「聖堂の光が希望になった」と多くの人が語る。観光客の増加に悩む地域住民の間でも、建築家ガウディの理念を再発見する取り組みが。混乱が続く現代世界に投げかけるメッセージに迫る。
■『NHK スペシャル 独占密着！サグラダ・ファミリア“イエスの塔”完成（仮）』
総合テレビ 6月28日（日）午後9時〜9時48分
ついに完成へー。世界で唯一、密着取材を許されたNHK クルーが撮影したサグラダ・ファミリア最大の謎「イエスの塔」完成に迫るドキュメント。ガウディの弟子達が残されたわずかな手がかりを解き明かし、上空172メートルで最先端技術を駆使した難工事に挑む。光を放つ十字架に込められた神秘、その全貌を解き明かす。
【写真複数】貴重…サグラダ・ファミリア「イエスの塔」工事の様子
NHKは世界で唯一、サグラダ・ファミリアの建設現場に長期密着し、その過程を記録してきた。「イエスの塔」は、ガウディ没後100年を迎える6月10日に完成披露される。これにあわせ、大聖堂内部からの生中継が実現する。また、建設に密着したドキュメンタリーなど、グラダ・ファミリアが新たな歴史を刻む、世紀の瞬間を伝える番組を放送する。
総合テレビ 6月11日（木）午後10時〜11時44分（生放送）
メインタワー「イエスの塔」が、2026年6月、ついに完成する。ガウディの命日にあたる6月10日、ローマ教皇レオ14世が訪れ、塔の完成とガウディ没後100年を記念するミサとセレモニーが執り行われる。興奮冷めやらぬ翌11日、NHKはミサが厳かに行われた大聖堂内部から生中継することを特別に許された。ガウディの意思を引き継ぎ、ついに完成した「イエスの塔」。中継では、塔の建設に人生を捧げてきた主任建築家ジョルディ・ファウリ氏に、その思いを聞く。さらに今回は特別な許可を得て、地上54メートルの大聖堂の屋根から、バルセロナの大パノラマを一望する。番組では、前日に行われたミサとセレモニーの模様もVTRでたっぷりと紹介。
出演：
杏（俳優）…数々のテレビドラマや映画に出演するほか、格調高いナレーションでも知られる。英語とフランス語に堪能で、日本と世界をつなぐ国際的なプロジェクトでも活躍している。
城田優（俳優）…スペイン人の母を持ち、幼少期をバルセロナで過ごす。サグラダ・ファミリアやガウディ建築は幼い頃から身近な存在だった。映像・舞台・音楽・クリエイターなど幅広い分野で活躍し、国際的感性に裏打ちされた表現力で知られる。
ジョルディ・ファウリ（建築家）…スペイン・カタルーニャ出身。ガウディの後を継ぐ9代目の主任建築家を務め140年以上続く未完の建築プロジェクトを統括している。
荒木さくら（アナウンサー）…ニュース番組などで活躍するNHKアナウンサー。スペイン語にも堪能で、国際取材も担当している。
■『クローズアップ現代 サグラダ・ファミリア 祈り、世紀を越えて（仮）』
総合テレビ 6月10日（水）午後7時30分〜7時57分
“完成”が近づくサグラダ・ファミリア、教会に集う人々が託す祈りとは…？近年スタートした移民・難民の無料見学プログラムでは、「聖堂の光が希望になった」と多くの人が語る。観光客の増加に悩む地域住民の間でも、建築家ガウディの理念を再発見する取り組みが。混乱が続く現代世界に投げかけるメッセージに迫る。
■『NHK スペシャル 独占密着！サグラダ・ファミリア“イエスの塔”完成（仮）』
総合テレビ 6月28日（日）午後9時〜9時48分
ついに完成へー。世界で唯一、密着取材を許されたNHK クルーが撮影したサグラダ・ファミリア最大の謎「イエスの塔」完成に迫るドキュメント。ガウディの弟子達が残されたわずかな手がかりを解き明かし、上空172メートルで最先端技術を駆使した難工事に挑む。光を放つ十字架に込められた神秘、その全貌を解き明かす。