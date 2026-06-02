4回の第2打席だけでロハスが3球のABSチャレンジを要求

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間2日・アリゾナ）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に臨んでいる。4回には、「8番・二塁」で先発したミゲル・ロハス内野手が怒涛の3度のABSチャレンジを要求する場面が発生。LA放送ブースでは「信じられない！」と大興奮していた。

ドジャース1点リードの4回2死で迎えたロハスの第2打席、カウント1-1からの外角の1球がストライクと判定された。ロハスはすぐさま頭をポンポンと叩いてチャレンジを求めた。リプレーの結果、わずか1インチだけ外に外れており、ボールに判定が覆った。ドジャース放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のジョー・デービス氏は「実に見事なチャレンジです」と称えた。

さらに続く4球目、今度は低めの球をストライクコールされると、ロハスはここでもすかさずチャレンジ。これもわずか1インチ差でボール判定に変わると、デービス氏は「信じられない！ これは凄すぎる！」と大興奮だった。

そしてカウント3-1からの1球を見送り、フルカウントからの6球目、外角の直球がズバッと決まって三振コールをされると、何とロハスはここでもチャレンジ。しかし今回はストライクゾーンをギリギリかすめており、失敗に終わった。ダイヤモンドバックス向け放送局「DバックスTV」では「1つの打席でのチャレンジ数のタイ記録だと思う」と笑い、ロドリゲスが三振に仕留めた場面では、「『やった、ようやく』というジェスチャーでしたね」と振り返った。

この試合では大谷翔平投手が「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で左中間へ二塁打を放つと、第3打席では中前に安打を運んだ。（Full-Count編集部）