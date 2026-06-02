ブラマヨ吉田＆粗品、コンビネーションに手応え「粗品やから言える」&「面白い最強の先輩」
読売テレビは、毎週水曜の深夜に放送している『吉田と粗品と』を18日深夜0時09分〜0時40分、プラチナイト枠で生放送すると発表した。
【番組カット】リラックスした雰囲気でトークを展開するブラマヨ吉田＆粗品
ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心をつかむ霜降り明星・粗品。令和に生きる視聴者の悩み相談を、今回は生電話で受け付ける。忖度・好感度など一切無用な2人の心に響く“コトバ”を編集ナシのリアルタイムで届ける。
放送開始から9ヶ月…。吉田は「おもしろいなと思いながらやらしてもろてますね。（粗品は）かっこつけよらへんから。やっぱり思ってた通り。 おもしろさは感じてますね。粗品やから言えるっていうのもある」とコメント。「思ってる通りというか思いのほかというのか、いろんな人に見てもらってる。強面の俳優さんとかダンスアイドルユニットの方とか、おばさん女性芸人とか、嫁の友達。ママ友がわざわざ嫁に言って、偶然会ったときも『この前観てて』とか言われます」と反響を明かした。
粗品は「世代的にもそうなんですけど、やっぱりブラックマヨネーズの吉田さんって、お笑いを志した時から、志す前から、学生時代から、そして現役として戦い出した時から…ずっとおもしろい最強の先輩やなと思ってたのが、こういう素敵な機会をいただいて番組をやらせてもらうんですけど、ほんま今でも信じられへんぐらいというか、なんかうれしいですね。すごく価値を感じてます」と吉田との共演できる喜びをかみ締めているよう。
「吉田さんと2人で番組をさせてもらっていることが当たり前じゃないわな、と思いながらやってますし。やっぱもうね、みんなに言われますね。『あの番組おもしろいなっ』て、みんな観てるっていうし。あの僕と同世代ぐらい僕の友達とか僕と同じ世代の芸人たちは吉田先輩いいなって言ってます」とコメントした。
【番組カット】リラックスした雰囲気でトークを展開するブラマヨ吉田＆粗品
ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心をつかむ霜降り明星・粗品。令和に生きる視聴者の悩み相談を、今回は生電話で受け付ける。忖度・好感度など一切無用な2人の心に響く“コトバ”を編集ナシのリアルタイムで届ける。
粗品は「世代的にもそうなんですけど、やっぱりブラックマヨネーズの吉田さんって、お笑いを志した時から、志す前から、学生時代から、そして現役として戦い出した時から…ずっとおもしろい最強の先輩やなと思ってたのが、こういう素敵な機会をいただいて番組をやらせてもらうんですけど、ほんま今でも信じられへんぐらいというか、なんかうれしいですね。すごく価値を感じてます」と吉田との共演できる喜びをかみ締めているよう。
「吉田さんと2人で番組をさせてもらっていることが当たり前じゃないわな、と思いながらやってますし。やっぱもうね、みんなに言われますね。『あの番組おもしろいなっ』て、みんな観てるっていうし。あの僕と同世代ぐらい僕の友達とか僕と同じ世代の芸人たちは吉田先輩いいなって言ってます」とコメントした。