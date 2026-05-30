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海外不動産投資家の宮脇さき氏が語る！価格変動に惑わされないゴールドの正しい持ち方と出口戦略

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「金は本当に下がらないのか？需給で動くゴールドの真実と売るタイミングについて紹介します！」と題した動画で、金（ゴールド）は「安全資産だから下がらない」という定説を覆し、ポートフォリオにおける保険としての正しい持ち方と出口戦略について解説している。



宮脇氏はまず、金は「絶対安全」という神話を疑うべきだと指摘する。「供給が需要を上回れば下がるし、過去には1年で30%マイナスになったり、最大で65%下がったような局面もある」と説明し、1980年の高金利政策による需要の破壊や、2013年の大量資金流出に伴う暴落事例を挙げた。どの資産クラスも下がる時は下がるものであり、金も例外ではないと強調している。



現在の需給状況については、各国の主要銀行が過去5年平均を超える水準で金を買い入れていると解説。中国やポーランド、ウズベキスタンなどの新興国が外貨準備として金を持つ傾向が強まっており、個人需要も増加している。需要は非常に強い状態だが、供給側もリサイクルの増加などで追いついてきているため、「価格の上昇は鈍化してしまう」「絶対下がらないとは言い切れない」と冷静な分析を展開した。



その上で、宮脇氏は金を買う際の心構えとして、価格の上下を予想する短期的な投資ではなく、ポートフォリオにおける「保険」として保有すべきだと語る。「通貨が紙くずになった時に守られる資産を何%程度持っておこう」という資産設計から逆算して買うべきであり、売るタイミングも「自国の通貨が暴落して、金で物を買わないと生活できない時」や、大金が必要になったいざという時に限られると説いた。



さらに、初心者が安心感から選びがちな「純金積立」のコスト構造の高さについても警鐘を鳴らす。最後に宮脇氏は、「スプレッドが広く、配当も生まず、NISAの対象外でもあるため、高値掴みと高コストのダブルパンチになりかねない。自分の目的に応じて現物やETFを選ぶべきだ」と動画を締めくくった。