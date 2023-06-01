【S.H.Figuarts 津上翔一】 2027年1月発送予定 価格：11,000円 プレミアムバンダイ販売商品 【S.H.Figuarts ギルスレイダー】 2027年3月発送予定 価格：11,000円 プレミアムバンダイ販売商品

放映から25年を迎えた「仮面ライダーアギト」の関連商品、「S.H.Figuarts 津上翔一」と「S.H.Figuarts ギルスレイダー」が現在プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で予約を受付中。そのサンプルがTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示されている。

「S.H.Figuarts 津上翔一」。2027年1月発送予定。価格は11,000円。プレミアムバンダイ販売商品

「S.H.Figuarts ギルスレイダー」。2027年3月発送予定。価格は11,000円。プレミアムバンダイ販売商品

平成仮面ライダーシリーズの第2作として2001年に放映が開始された「仮面ライダーアギト」。正体不明の「アンノウン」による不可能犯罪が跋扈する世界で、3人の異なる境遇を持つライダーの物語を濃密に描いた本作は、現在も多くのファンが存在する。

【「S.H.Figuarts 津上翔一」を津上翔一役・賀集利樹さんがレビュー！【仮面ライダーアギト】】

「S.H.Figuarts 津上翔一」は、仮面ライダーアギトに変身する青年「津上翔一」を“魂のデジタル彩色”を用いて立体化。翔一を演じる賀集利樹さんの体型をスキャンし、全身の骨格や表情などを参考に、当時20代だった賀集さんの姿を再現。写真にはないが表情パーツは笑顔と食事時のものが2種付属し、劇中のシーンを再現できる嬉しい仕様だ。写真に見えている「仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」もこの4月に一般店頭にて発売されたばかりで、両者を並べて楽しみたいところ。

津上翔一を演じた賀集利樹さんの体型や骨格をスキャンし、当時の着用衣装を再現

変身ベルト「オルタリング」は付属の腹部パーツを交換することで、出現した状態を再現できる

変身時の手首パーツのほか、真魚ちゃん弁当やフライパン、大根など、日常シーンを再現できるパーツが付属するのも嬉しい

一方「S.H.Figuarts ギルスレイダー」は、同じく魂ウェブ商店で2次予約を受け付けている「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」が搭乗するサイズで設計されている。ギルスと同様、生物感の強い意匠がバイクを覆っているような姿で、フロントカウルの「ギルスアイ」や、エンジン前方の「ギルス・ストーン」はクリアパーツで再現されている。真骨彫ギルスを搭乗させるためのハンドパーツなども付属している。

仮面ライダーギルスの姿によく似た、生物的なデザインのバイクだ

造形による質感の再現だけでなく、各所の塗装も非常に凝っている

乗り手のギルスのサンプルは取材時は出張中だった。実際に乗っている姿も見てみたいところ

両商品とも、現在魂ウェブ商店で予約を受付中。準備数に達した場合は締切前に受け付け終了となるので、申し込みはお早めに。

・「S.H.Figuarts 津上翔一」商品ページ

・「S.H.Figuarts ギルスレイダー」商品ページ

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

(C)石森プロ･東映