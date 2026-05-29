夏の“沼らせコーデ”で大活躍♡ 男女ウケ抜群な【透け素材】アイテムに注目...！
好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。とはいえ、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな欲張りな女子たちへ...！今回は、さりげなく女性らしさえを演出できる「透け素材」コーデをご紹介します。沼らせ上手なコーデ術をチェックしてみて♡
【透け素材】であえて全部は見せない
肌見せ＝メンズが落ちる……という考えはナンセンス。大事なのは“狙っている”印象をいかに排除できるかなの♡ とはいえ、隠しちゃうと女みが出づらいから透け素材を使ってみてはいかが？
Cordinate シアーだけじゃない甘い要素もりもりがきゅん♡
リボンやフリルで甘〜い魅力がバクハツ♡
チュールブラウス 17,600円、インナー 5,500円／ともにCODE A（CODE Aルミネ新宿店）デニムパンツ 4,990円／UNIQLOバッグ 11,330円／minitmute（HANA SHOWROOM）チェックリボンパンプス 18,150円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海