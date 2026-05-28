脳梗塞を発症し、手術を受けたことを公表していた「SKE48」の元メンバー・鈴木愛來さん（19）が、療養中の近況について明かし、反響が寄せられている。

【映像】療養中の鈴木愛來さん（複数カット）

鈴木さんは2023年10月、16歳でSKE48に加入し、2025年2月にグループを卒業。翌年1月にはアイドルグループ「Nü FEEL.」に新メンバーとして加入することを発表していた。しかし2月12日、グループのXで、鈴木さんが脳梗塞を発症し入院、治療およびリハビリに専念することが明かされた。

その後は自身のXで療養中の様子を発信し、点滴を受ける姿や「体調が良い日はわんことリハビリしてます」と愛犬との2ショットなども公開していた。5月13日には「手術がんばってくる！」と投稿。17日には「集中治療室から戻ってきました。想像してた10倍くらい大変だ」と明かしていた。

「注射の痕は23カ所」「頭には大きな傷」療養中の近況を報告

そして26日、退院したことを報告。「注射の痕は23カ所、あざもたくさんできて、頭には大きな傷も残ってしまいましたが、先生や看護師さんをはじめ、本当にたくさんの方々に支えていただいてここまで来ることができました。みんなに会えなくなってしまうんじゃないかと不安でいっぱいの毎日。もう無理かもしれないと思ったことは何度もあったけど、それでもなんとか頑張りました。今すぐ元通りとはいかない部分もありますが、こうしてまた日常を過ごせることが本当に幸せです」と気持ちをつづっている。

この投稿には、「本当に大変だったと思うけど、無事帰ってきてくれて心からホッとしています」「まずはゆっくり休んでね。いつでもどこでも応援してるからね」など、ファンからのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）