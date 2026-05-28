スモーキーを極めた4枚肉！バーガーキング『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年5月29日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、コクのあるチェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を（総カロリー1,615kcal*1 総重量545g*2）を期間・数量限定で新発売する。
■総カロリー1,615kcal、総重量545gの超大型バーガー
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを堪能できるように、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。
2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾として、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を新発売する。
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のスモーキーなおいしさを味わえる超大型バーガーだ。
また発売を記念し、『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』をご購入いただいたお客様へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめです。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供される。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることができる。
『“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様も、スモーキーな味わい好きの皆様も、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。』
バーガーキングの2026年“ワンパウンダーシリーズ”第2弾
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の全貌
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
商品概要
商品名：スモークハウス ザ・ワンパウンダー
発売日：2026年5月29日（金）〜
価 格：単品 2,490円、セット 2,790円
特 典：オリジナルステッカー
〈注意事項/利用条件〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
特典
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージです。
■バーガーキング 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
・塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
・世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを堪能できるように、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。
2026年の“ワンパウンダーシリーズ”第2弾として、直火焼きの100%ビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を新発売する。
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のスモーキーなおいしさを味わえる超大型バーガーだ。
また発売を記念し、『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』をご購入いただいたお客様へ「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）で提供する。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめです。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると半分にカットして提供される。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることができる。
『“ワンパウンダーシリーズ”好きの皆様も、スモーキーな味わい好きの皆様も、総カロリー1,615kcal*1、総重量545g*2のビーフパティ4枚、チェダーチーズ4枚に香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガー『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』をぜひこの機会に存分にお楽しみください。』
バーガーキングの2026年“ワンパウンダーシリーズ”第2弾
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』の全貌
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
商品概要
商品名：スモークハウス ザ・ワンパウンダー
発売日：2026年5月29日（金）〜
価 格：単品 2,490円、セット 2,790円
特 典：オリジナルステッカー
〈注意事項/利用条件〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
特典
『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、「オリジナルステッカー」を1枚提供する。
〈注意事項〉
※数量限定。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージです。
■バーガーキング 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
・塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
・世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」