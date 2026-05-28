乗り物が大好きなわんちゃんたちのために、『本物の車』をプレゼントすることにしたママとパパ。自分たち専用の車に乗って嬉しそうにドライブするわんちゃんたちの姿には、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。

投稿には、「ステキなお買い物しましたね」「ほんと人間の子供と一緒ｗ」とコメントが寄せられ、再生回数は77万回を突破することとなりました。

【動画：乗り物が大好きな犬に、サプライズで『本物の車』を買った結果→乗せてみると…愛おしすぎる光景】

おもち君とおこめ君にミニカーをサプライズすることにしたママとパパ

ママとパパから車をプレゼントしてもらったわんちゃんたちの光景が可愛いと話題に。その光景が投稿されたのは、YouTubeチャンネル『もちごめ兄弟ちゃんねる』。

ある日、柴犬のおもち君とシベリアンハスキーのおこめ君のママは、ある一冊の冊子を手にパパに話しかけたそう。その手に持っていたのは『ミニカー』のカタログ。

ママは、乗り物が大好きなおもち君とおこめ君のために、わんちゃんと一緒に乗れるミニカーをプレゼントしようと考えていたのでした。

きっとおこめ君たちも喜んでくれるというママの熱弁に耳を傾けるパパ。そしてママとパパは数日後、目星をつけていたミニカーのお店へと足を運ぶことになったのでした。

嬉しさのあまりミニカーをストーキングするおもち君

そんなママとパパのサプライズを知らないおもち君とおこめ君。そんなふたりがある日お庭で日向ぼっこをしていると、フェンス越しに緑色のかっこいいミニカーが姿を現したそう。ふたりはすぐさまフェンスの前に駆け寄って、興味津々にミニカーを見にやってきたといいます。

そして真っ先にミニカーに駆け寄っていったのはおもち君。パパが乗っているミニカーの前にやってくると、おもち君はミニカーにお顔を近づけてじっと見つめていたといいます。

そんなおもち君をミニカーに乗せてあげると…おもち君は嬉しそうなお顔をして運転席側に乗り込んだそう。おもち君の乗り物好きは相当のご様子。

ミニカーから降りたあとも、そばをソワソワとくっついていたとのこと。どうやら、おもち君はママとパパのサプライズをとても喜んでくれたようです。

試乗に大満足のおこめ君はパパに…

そして、お次はおこめ君の番です。パパの隣に乗ってミニカードライブを楽しむおこめ君。おうちの周辺を軽く一周し、お庭に戻って来ると…おこめ君は「楽しかったよ♡」と、パパにキス！どうやら、おこめ君もミニカーを気に入ってくれたようです。

そうしてミニカーとの生活が始まったおもち君とおこめ君。きっと、ママとパパがプレゼントしてくれたミニカーと一緒に過ごした時間は、ふたりにとって忘れられない楽しい思い出となっていくことでしょう。

ミニカーをサプライズしてもらったおもち君とおこめ君の光景には、「車発見した時のおもち君の駆け寄り方ｗ」「おこめ君、サングラス似合ってる！」「パパさんがニッコニコでわんちゃんたちを見ている姿に癒されました」と絶賛の声が寄せられることに。

YouTubeチャンネル『もちごめ兄弟ちゃんねる』では、そんなさまざまな経験を楽しむおもち君とおこめ君の日々が綴られていますよ。

おもち君、おこめ君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。