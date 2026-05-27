北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判で、共犯の受刑者の女が出廷し、被告が被害者の「肩甲骨のあたりを両手で押しました」などと証言しました。

■“核心部分”で2人の供述は食い違う形に

北海道旭川市の景勝地「神居古潭」で2024年、橋の上から17歳の女子高校生が落とされ殺害された事件。殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われているのが、内田梨瑚被告（23）です。

注目の裁判は3日目を迎えました。

傍聴に来た人

「被害者がいることを私たちが忘れないことが、私たちにできることだと思う。どのことが事実なのか、すごく意見食い違ってますし」

傍聴に来た人

「真実はまだ（裁判を）見てみないことには」

裁判の争点の1つは“殺人の実行行為”や“殺意”があったのかどうか。

27日に証言台に立ったのは、小西優花受刑者(21)。この事件を巡り、殺人などの罪で懲役23年の判決が確定している内田被告の“舎弟”です。

小西優花受刑者（21）

「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました。（女子高校生の）姿が一瞬で消えました」

口にしたのは生々しい証言。一方、内田被告は25日の初公判で「殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と殺害について否認。

“核心部分”で2人の供述は食い違う形となりました。

■小西受刑者 終始、涙をこらえながら…

内田被告と小西受刑者の間はパーティションで仕切られ、お互いの姿が見えない状態で行われた証人尋問。小西受刑者は終始、涙をこらえながら検察側の質問に答えました。

小西優花受刑者（21）

「（橋の欄干で）少なくとも20回以上、『早く落ちろや』『自分で死ねや』などと言った」

小西受刑者は、高校生が深呼吸をした後に「内田被告が押した」「橋の下のロープにつかまっている高校生の手元が見えた」とも証言。その後、手を伸ばしても届かず、体感で6秒後に手が消え「キャー」という叫び声と、「バン」という音が聞こえたということです。

また、弁護側が主張する「携帯電話などを置いて立ち去った」という点については、「置いていない」と述べました。

小西優花受刑者（21）

「梨瑚さんの調書は全部でたらめで、最初から最後まで全てウソです。被害者は自分で落ちてなんかいません。話せるのは私たち2人しかいません」

■「あの場面で被害者は死ぬ一択しかなかったと…」

弁護側の尋問では。

弁護側

「（橋の上で）何か話していた？」

小西優花受刑者（21）

「私は『死ね』や『落ちろ』と怒鳴っていました。梨瑚さんは『自分で落ちろ、早く死ね』と言っていました」

弁護側

「殺そうと思った？」

小西優花受刑者（21）

「殺意はあったと思いますし、あの場面で被害者は死ぬ一択しかなかったと私は思っている。私たちの言葉に従う以外はなかったと思います」

29日に予定されている内田被告の被告人質問では一体、何が語られるのか。判決は来月22日に言い渡される予定です。