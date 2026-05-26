タカノフルーツパーラーでメロンを満喫♡100周年記念の贅沢ティアラが登場

初夏のご褒美にぴったりな、とっておきのフルーツタイムがやってきます♡タカノフルーツパーラーでは、設立100周年を記念した「タカノフルーツパーラー設立100周年記念～メロン～」を2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで開催。みずみずしいマスクメロンを中心に、旬のフルーツや華やかなアフタヌーンティーを120分たっぷり楽しめる特別な内容です。メロン好きには見逃せない、今だけの贅沢なひとときを満喫してみませんか♪

100周年を彩るメロン尽くし

料金：お一人様6,600円／6歳～12歳4,400円／6歳未満無料

今年設立100周年を迎えたタカノフルーツパーラー。記念の6月に登場するのは、マスクメロンを主役にした「タカノフルーツティアラ」です。

カットフルーツ食べ放題に加え、ひとり1セットのアフタヌーンティーまで楽しめる、心華やぐプラン。

上段にはメロン・赤肉メロン・マンゴー・さくらんぼ・スイカのカットフルーツがずらり。旬の果実を少しずつ味わえるのがうれしいポイントです。

中段には、過去のグランドメニューとして愛されたフルーツポンチをマスクメロンジュース仕立てでアレンジ。さらにメロンクリームのパイコロネ、アングレーズムース～メロンソース～が並びます。

下段はバジルマヨネーズチキンのプチバーガーと、メロンと生ハムのマリネ。甘さと塩味のバランスが絶妙で、最後まで飽きずに楽しめます。

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コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）はおかわり自由。6月からはオリジナル茶葉「アッサム」「アールグレイ」「ストロベリー」「アップル」の4種類のホットティーも登場し、フルーツとのペアリングも満喫できます。

さらに平日15:00からは限定メニュー「自家製チェリーシャーベットのミニパフェ」も。店内で作られたチェリーシャーベットに、チェリーソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねた爽やかな一品です。

利用時間：120分

予約時間：11:00am／11:15am／11:30am／1:30pm／1:45pm／2:00pm／3:45pm／5:30pm／6:00pm

なお、7月1日（水）からは「Summer Peach」もスタート予定。夏の楽しみが続くのも魅力です。

初夏だけの贅沢なご褒美時間

上品な香りととろける甘さが魅力のメロンを主役に、旬の果実やティータイムをゆったり味わえるタカノフルーツパーラーの100周年記念企画♡

華やかな見た目に心が弾み、ひと口ごとに季節の豊かさを感じられそうです。お友達とのおでかけにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。

初夏の特別な思い出を、タカノフルーツパーラーで楽しんでみてはいかがでしょうか♪