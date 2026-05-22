ニューヨークの嶋佐和也が、自身の驚きの資産状況を赤裸々に告白し、スタジオの芸人たちを驚愕させた。

【映像】ニューヨーク嶋佐の総保有額

5月21日に放送されたテレビ朝日系『見取り図じゃん』の人気企画「トークヒットマン」での一幕。この日のスタジオには、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）、オズワルド（伊藤俊介）、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル）が一堂に会した。

ニューヨーク嶋佐は、森田の「株の総保有額」を暴くべく引き金を引いたが、弾は大きく外れて枠外へ。さらにその跳ね返りが「次に付き合うとしたらどの女芸人？」のパネルを撃ち抜くという奇跡的なミスを犯してしまう。周囲から「あんだけ期待させといて、株もな」と、外したリスクとして両方の質問に答えるよう激しく迫られることとなった。

「マジでムカつくわ。なんで俺が言うんだよ」と猛反発した嶋佐だったが、逃げ場をなくすと一転、「くっそ、言ってやるよ！全然怖くねえよ」と覚悟を決めた。そしてカメラを真っ直ぐに見据え、腹の底から「2,500万だよ！」と、自身の株の総保有額を大声で暴露した。

これにはスタジオの芸人たちも「うわーー！！」「いいね！」と大興奮。全員が立ち上がって騒ぎ立てる中、嶋佐は「俺はもう、現金持ってねえんだよ！」と資産の大半を株に投資している驚きの懐事情を明かした。周囲から「1番聞いたことがない額！」と感嘆の声が上がるも、現在の収益状況を問われると、嶋佐は「2,500万がみるみる下がってる！」と告白。これにはスタジオも大爆笑となり、投資家の一面を持つナダルからは「分散したがいい。アジア新興株と米国株にちゃんと入れるんだよ」とリアルなガチアドバイスを送られていた。