【レンチン1回完結】平日疲れてても作れる『にら肉みそ汁なし担担麺』が濃厚絶品！
忙しい毎日でも本格派な濃厚あえ麺が食べた〜い！
そんなときにおすすめしたい、「ボールひとつ」「レンジ加熱1回」で作れる肉みそがたっぷりな、『汁なし担担麺』。
にらとねぎはあつあつな肉みそに混ぜれば、余熱で火がほどよく通り、香りも食感も格段にアップ！
そこに卵黄をからめるとまろやかさがプラスされ……もう、たまりません！
『にらねぎ汁なし担担麺』のレシピ
材料（2人分）
中華生麺……2玉（約220g）
豚ひき肉……150g
にら……1束（約100g）
ねぎ……1/2本（約40g）
〈A〉
白すりごま……大さじ1
水……大さじ1
みそ……大さじ3
砂糖……小さじ1
しょうゆ……小さじ2
卵黄……2個分
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
にらは根元を除いて小口切りにする。ねぎは粗いみじん切りにする。
（2）肉みそを作る
口径約20cmの耐熱のボールに〈A〉を合わせ、豚ひき肉を加えてざっくりと混ぜ、中央をへこませる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分加熱する。すぐに（1）を加え、ひき肉をほぐしながら混ぜる。
（3）麺をゆでて、仕上げる
鍋にたっぷりの湯を沸かし、中華麺を入れて袋の表示時間どおりにゆでる。湯をきって器に盛り、（2）、卵黄を順にのせる。全体をあえていただく。
火をなるべく使いたくない暑いこれからの時期にもぴったり♪
レンジを味方にして、「いま食べたい」を叶えましょう！
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）