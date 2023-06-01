【レンチン1回完結】平日疲れてても作れる『にら肉みそ汁なし担担麺』が濃厚絶品！

忙しい毎日でも本格派な濃厚あえ麺が食べた〜い！

そんなときにおすすめしたい、「ボールひとつ」「レンジ加熱1回」で作れる肉みそがたっぷりな、『汁なし担担麺』。



にらとねぎはあつあつな肉みそに混ぜれば、余熱で火がほどよく通り、香りも食感も格段にアップ！

そこに卵黄をからめるとまろやかさがプラスされ……もう、たまりません！

『にらねぎ汁なし担担麺』のレシピ

材料（2人分）

中華生麺……2玉（約220g）

豚ひき肉……150g

にら……1束（約100g）

ねぎ……1/2本（約40g）

〈A〉

白すりごま……大さじ1

水……大さじ1

みそ……大さじ3

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ2

卵黄……2個分

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

にらは根元を除いて小口切りにする。ねぎは粗いみじん切りにする。

（2）肉みそを作る

口径約20cmの耐熱のボールに〈A〉を合わせ、豚ひき肉を加えてざっくりと混ぜ、中央をへこませる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分加熱する。すぐに（1）を加え、ひき肉をほぐしながら混ぜる。

（3）麺をゆでて、仕上げる

鍋にたっぷりの湯を沸かし、中華麺を入れて袋の表示時間どおりにゆでる。湯をきって器に盛り、（2）、卵黄を順にのせる。全体をあえていただく。

火をなるべく使いたくない暑いこれからの時期にもぴったり♪

レンジを味方にして、「いま食べたい」を叶えましょう！



市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）