¡Ö»ä¤ÎÏ·¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡×80ÂåÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤¡£É¹²Ï´üÀ¤Âå½÷À¤Î¾Ç¤ê
ÆüËÜÁí¸¦¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¤¦¤Á¡¢Ì¤º§¤Ç¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï250Ëü¿Í¼å¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Èó½¢¶È¼Ô¤äÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ä»àË´¤ò¼õ¤±¤Æ·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ëÁØ¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç³ºÅö¿ô¤ò»î»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤ÇÆ±À¤ÂåÁ´ÂÎ¤ÇÌó70Ëü¿Í¤¬³ºÅö¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¾À¤Âå¤è¤ê¿Í¿ô¤â³ä¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÈæÎ¨¤¬¹â¤¤½÷À¤ÎÊý¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë1970Ç¯Á°¸å¤«¤é1982Ç¯Á°¸å¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2026Ç¯¸½ºß¤ª¤ª¤è¤½44¡Á56ºÐ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¤ò¤ß¤ë¤È¡¢½¢¿¦»þ¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤ÏÌó9³ä¤¬Àµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Öº£À¤¤Ç¤Î·ëº§¤ÏÄü¤á¤¿¡×43ºÐÆÈ¿È½÷À¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸å¤Î¤ª¶â
¥Ê¥Ä¥¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÀ¸³è¤À¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¤ÏÉÔ¶·¤Ç½¢¿¦Àè¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÈóÀµµ¬¤Î¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼Â²È¤Ç¿Æ¤È»°¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö4ºÐ°ã¤¤¤Î·»¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·»¤Ï½¢¿¦¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Å¾¶ÐÂ²¤Ê¤Î¤Ç·ëº§¸å¤â¤¢¤Á¤³¤ÁÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿Æ¤â¸µµ¤¤À¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï²ÈÄÂ¤¬¹â¤¯¤ÆÊ§¤¨¤Ê¤¤¤·¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
30ºÐ¤Î¤³¤í¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º§Ìó¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢Èà¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤¬È¯³Ð¡£¡Öº£¸å¤ÏÀäÂÐ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¿´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÊø¤·¤¿Èà¤òµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¿Æ¤â80ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Éã¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¤·¤¿¤³¤í¤Ë²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20Ç¯¤â¤¿¤Ä¤È¤ä¤Ï¤ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÉã¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ·ø´ë¶È¤Ç¡¢Âà¿¦¶â¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£
¼ÂÄ¾¤ÊÎ¾¿Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³ô¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤»¤º¡¢Äê´üÍÂ¶â¤À¤±¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿³Û¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¿ôÉ´Ëü¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
Î¾¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤òº¤¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í²ð¸îÈñÍÑ¤â¤Ð¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤¬ÊÌ¡¹¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤ÎÄÌ±¡Æü¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍ½Ìó¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Êâ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤¬±Ø¤«¤é±ó¤¤¤·¡¢¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤«¤Ö¤ë»þ´ÖÂÓ¤Îº®¤ó¤ÀÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×
½ù¡¹¤ËË¬Ìä°åÎÅ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¼ê½Ñ¸å¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿ÂçÉÂ±¡¤òÀÚ¤ë¤Î¤âÉÔ°Â¤À¡£
¡Ö¿©ºà¤òÇã¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð»þ´Ö¤¬Éâ¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢»ä¤âÆ¯¤±¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤âÊì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Î¾¿Æ¤¬²¿¤«¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤¿¤Ó¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¤Ë¤Ï½¢¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤À¤±½Ð¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤È¤Æ¤âÊë¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Âð¤òÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é»ä¤Î½»¤à¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿Æ¤Ï»ä¤Îµ¾À·¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤ÎÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¼¤ò½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¾Íè¤Ê¤ÉÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ê¥Ä¥¤µ¤ó¤Î¸ýÄ´¤¬¾¯¤·¹Ó¤ì¤¿¡£¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç¯¤ò¤È¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÍý¶þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËèÆü°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ï¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ò´°àú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀµÊ¶Û¡Ê¤¤Ã¤¤ó¡Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤¦Æ°¤½Ð¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¸½¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¿Í¤ÇÎ¾¿Æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥±¥¢¥Þ¥Í¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«»ä¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Æ°¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³°¤òÊâ¤²ó¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡Ö¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÌ¤º§½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¼Â¾ð¤È²ÝÂê ¡½ ¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤Ç70Ëü¿Í¤¬·ÐºÑÅªº¤µç¤Ë´Ù¤ë¤ª¤½¤ì ¡½¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
¡¦¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡Ê´ðËÜ½¸·×¡Ë 2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë3·îÊ¬·ë²Ì¡×¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ë
Ê¸¡§µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼´¤Ë¡¢²ÈÂ²¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢Æ¯¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±Îò¤ÏÄ¹¤¯¡¢¶áÃø¤Ë¡Ø¤¯¤Þ¥â¥óÎÏ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Èó½¢¶È¼Ô¤äÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ä»àË´¤ò¼õ¤±¤Æ·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ëÁØ¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç³ºÅö¿ô¤ò»î»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤ÇÆ±À¤ÂåÁ´ÂÎ¤ÇÌó70Ëü¿Í¤¬³ºÅö¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¾À¤Âå¤è¤ê¿Í¿ô¤â³ä¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÈæÎ¨¤¬¹â¤¤½÷À¤ÎÊý¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¤ò¤ß¤ë¤È¡¢½¢¿¦»þ¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤ÏÌó9³ä¤¬Àµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡Öº£À¤¤Ç¤Î·ëº§¤ÏÄü¤á¤¿¡×43ºÐÆÈ¿È½÷À¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï·¸å¤Î¤ª¶â
50ºÐ¡¢¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ê¥Ä¥¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÀ¸³è¤À¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¤¤ÏÉÔ¶·¤Ç½¢¿¦Àè¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÈóÀµµ¬¤Î¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼Â²È¤Ç¿Æ¤È»°¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö4ºÐ°ã¤¤¤Î·»¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·»¤Ï½¢¿¦¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Å¾¶ÐÂ²¤Ê¤Î¤Ç·ëº§¸å¤â¤¢¤Á¤³¤ÁÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿Æ¤â¸µµ¤¤À¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï²ÈÄÂ¤¬¹â¤¯¤ÆÊ§¤¨¤Ê¤¤¤·¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
30ºÐ¤Î¤³¤í¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º§Ìó¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢Èà¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤¬È¯³Ð¡£¡Öº£¸å¤ÏÀäÂÐ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¿´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÊø¤·¤¿Èà¤òµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¿Æ¤â60Âå¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡£70Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Î¾¿Æ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×
¸½ºß¤Ï¿Æ¤â80ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Éã¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò¤·¤¿¤³¤í¤Ë²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20Ç¯¤â¤¿¤Ä¤È¤ä¤Ï¤ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÉã¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ·ø´ë¶È¤Ç¡¢Âà¿¦¶â¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£
¼ÂÄ¾¤ÊÎ¾¿Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³ô¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤»¤º¡¢Äê´üÍÂ¶â¤À¤±¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿³Û¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¿ôÉ´Ëü¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
Î¾¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤òº¤¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í²ð¸îÈñÍÑ¤â¤Ð¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
µÞ¤ÊÆþ±¡¤ä¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤É»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¤¬ÆÃ¤Ë¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢Î¾¿Æ¤Î¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ä¡¢µÞ¤ÊÆþ±¡¡¢ÄÌ±¡¤Î¤¿¤á¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ê¤É¤¬²È·×¤ÎÃæ¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤¬ÊÌ¡¹¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤ÎÄÌ±¡Æü¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍ½Ìó¤·¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Êâ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤¬±Ø¤«¤é±ó¤¤¤·¡¢¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤«¤Ö¤ë»þ´ÖÂÓ¤Îº®¤ó¤ÀÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×
½ù¡¹¤ËË¬Ìä°åÎÅ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¼ê½Ñ¸å¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿ÂçÉÂ±¡¤òÀÚ¤ë¤Î¤âÉÔ°Â¤À¡£
¡Ö¿©ºà¤òÇã¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð»þ´Ö¤¬Éâ¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢»ä¤âÆ¯¤±¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤âÊì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Î¾¿Æ¤¬²¿¤«¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤¿¤Ó¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¤Ë¤Ï½¢¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¥Ê¥Ä¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¤»¤º¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤«¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤À¤±½Ð¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤È¤Æ¤âÊë¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Âð¤òÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é»ä¤Î½»¤à¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿Æ¤Ï»ä¤Îµ¾À·¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤ÎÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¼¤ò½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¾Íè¤Ê¤ÉÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ê¥Ä¥¤µ¤ó¤Î¸ýÄ´¤¬¾¯¤·¹Ó¤ì¤¿¡£¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç¯¤ò¤È¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÍý¶þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËèÆü°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ï¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ò´°àú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀµÊ¶Û¡Ê¤¤Ã¤¤ó¡Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤¦Æ°¤½Ð¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¸½¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¿Í¤ÇÎ¾¿Æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥±¥¢¥Þ¥Í¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«»ä¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Æ°¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³°¤òÊâ¤²ó¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡Ö¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÌ¤º§½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¼Â¾ð¤È²ÝÂê ¡½ ¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤Ç70Ëü¿Í¤¬·ÐºÑÅªº¤µç¤Ë´Ù¤ë¤ª¤½¤ì ¡½¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
¡¦¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡Ê´ðËÜ½¸·×¡Ë 2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë3·îÊ¬·ë²Ì¡×¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ë
Ê¸¡§µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼´¤Ë¡¢²ÈÂ²¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢Æ¯¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±Îò¤ÏÄ¹¤¯¡¢¶áÃø¤Ë¡Ø¤¯¤Þ¥â¥óÎÏ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)