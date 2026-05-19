アニメ「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」のキービジュアルが公開された。放送時刻は7月5日より毎週日曜24時～。放送局はTOKYO MX・BS11ほか。

本作は、2012年より小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載された理不尽な孫の手氏によるライトノベル小説を原作とするアニメ「無職転生 ～異世界行ったら本気だす～」の第3期。

第3期では、原作小説の第13巻から物語が開始予定。今回公開されたキービジュアルでは、「エリス修行編」の後に展開されるルーデウスの物語を伺えるものとなっており、ルーデウスに加えシルフィーとロキシー、ナナホシのほか3期で物語のキーを握るペルギウスなども描かれている。

また、今回のキービジュアル公開に合わせて特別企画「【無職転生】名エピソード人気投票」が開催。得票上位5エピソードが、YouTube TOHO animation チャンネルにて6月4日19時～14日23時59分まで10日間限定で無料公開される。投票受付期間は5月19日より5月30日まで。

□「【無職転生】名エピソード人気投票」

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会