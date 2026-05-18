―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 　東Ｐ 　 +25.40 　　5/15　　上期　　　 19.78
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ 　 +20.10 　　5/15　本決算　　　 18.94
<6098> リクルート 　　東Ｐ 　 +19.29 　　5/15　本決算　　　　　－
<1979> 大気社 　　　　東Ｐ 　 +16.02 　　5/15　本決算　　　　0.85
<2874> ヨコレイ 　　　東Ｐ 　 +15.95 　　5/15　　上期　　　 65.28

<4631> ＤＩＣ 　　　　東Ｐ 　 +15.52 　　5/15　　　1Q　　　141.41
<4543> テルモ 　　　　東Ｐ 　 +15.08 　　5/15　本決算　　　　　－
<6191> エアトリ 　　　東Ｐ 　 +14.82 　　5/15　　上期　　　 62.29
<6071> ＩＢＪ 　　　　東Ｐ 　 +13.57 　　5/15　　　1Q　　　 55.36
<6266> タツモ 　　　　東Ｐ 　 +11.26 　　5/15　　　1Q　　　-84.18

<5970> ジーテクト 　　東Ｐ 　 +10.99 　　5/15　本決算　　　　2.27
<8157> 都築電 　　　　東Ｐ 　 +10.69 　　5/15　本決算　　　　4.57
<6331> 化工機 　　　　東Ｐ 　 +10.59 　　5/15　本決算　　　 -5.94
<4053> サンアスタ 　　東Ｐ 　 +10.16 　　5/15　　　1Q　　　 62.59
<4933> Ｉｎｅ 　　　　東Ｐ 　 +10.13 　　5/15　　　1Q　　　-14.84

<4919> ミルボン 　　　東Ｐ　　 +9.36 　　5/15　　　1Q　　　113.92
<9042> 阪急阪神 　　　東Ｐ　　 +9.33 　　5/15　本決算　　　 -8.47
<2384> ＳＢＳＨＤ 　　東Ｐ　　 +9.21 　　5/15　　　1Q　　　319.91
<7744> ノーリツ鋼機 　東Ｐ　　 +8.96 　　5/15　　　1Q　　　 95.52
<8141> 新光商 　　　　東Ｐ　　 +8.62 　　5/15　本決算　　　 35.05

<3393> スタティアＨ 　東Ｐ　　 +8.32 　　5/15　本決算　　　　7.77
<7280> ミツバ 　　　　東Ｐ　　 +8.29 　　5/15　本決算　　　-22.74
<6457> グローリー 　　東Ｐ　　 +8.15 　　5/15　本決算　　　　　－
<7272> ヤマハ発 　　　東Ｐ　　 +8.10 　　5/15　　　1Q　　　 36.41
<6564> ミダックＨＤ 　東Ｐ　　 +8.00 　　5/15　本決算　　　 13.31

<9449> ＧＭＯ 　　　　東Ｐ　　 +7.86 　　5/15　　　1Q　　　 39.19
<9616> 共立メンテ 　　東Ｐ　　 +7.83 　　5/15　本決算　　　 -0.78
<8750> 第一ライフ 　　東Ｐ　　 +7.77 　　5/15　本決算　　　 15.30
<1860> 戸田建 　　　　東Ｐ　　 +7.44 　　5/15　本決算　　　 -9.06
<3388> 明治電機工業 　東Ｐ　　 +7.16 　　5/15　本決算　　　　7.09

<2875> 東洋水 　　　　東Ｐ　　 +7.06 　　5/15　本決算　　　 -5.90
<6376> 日機装 　　　　東Ｐ　　 +6.97 　　5/15　　　1Q　　　133.53
<8897> ミラースＨＤ 　東Ｐ　　 +6.28 　　5/15　本決算　　　-14.68
<8362> 福井銀 　　　　東Ｐ　　 +6.15 　　5/15　本決算　　　-24.07
<1808> 長谷工 　　　　東Ｐ　　 +6.08 　　5/15　本決算　　　 11.64

<9048> 名鉄 　　　　　東Ｐ　　 +5.60 　　5/15　本決算　　　 22.51
<9887> 松屋フーズ 　　東Ｐ　　 +5.56 　　5/15　本決算　　　　0.66
<7384> プロクレＨＤ 　東Ｐ　　 +5.52 　　5/15　本決算　　　 72.33
<6310> 井関農 　　　　東Ｐ　　 +5.50 　　5/15　　　1Q　　　160.41
<3076> あいＨＤ 　　　東Ｐ　　 +5.27 　　5/15　　　3Q　　　 34.98

<8388> 阿波銀 　　　　東Ｐ　　 +5.25 　　5/15　本決算　　　 19.13
<8281> ゼビオＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.19 　　5/15　本決算　　　 52.36
<4665> ダスキン 　　　東Ｐ　　 +5.18 　　5/15　本決算　　　 -0.49
<4612> 日本ペＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.15 　　5/15　　　1Q　　　 45.97
<9769> 学究社 　　　　東Ｐ　　 +5.14 　　5/15　本決算　　　　7.86

<7059> コプロＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.06 　　5/15　本決算　　　-30.42
<8344> 山形銀 　　　　東Ｐ　　 +5.01 　　5/15　本決算　　　 33.76
<5101> 浜ゴム 　　　　東Ｐ　　 +4.60 　　5/15　　　1Q　　　 87.13
<8306> 三菱ＵＦＪ 　　東Ｐ　　 +4.59 　　5/15　本決算　　　　　－
<7033> ＭＳＯＬ 　　　東Ｐ　　 +4.49 　　5/15　　　1Q　　　 15.04

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース