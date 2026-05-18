決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三菱ＵＦＪ、リクルート、第一ライフ (5月15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +25.40 5/15 上期 19.78
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +20.10 5/15 本決算 18.94
<6098> リクルート 東Ｐ +19.29 5/15 本決算 －
<1979> 大気社 東Ｐ +16.02 5/15 本決算 0.85
<2874> ヨコレイ 東Ｐ +15.95 5/15 上期 65.28
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +15.52 5/15 1Q 141.41
<4543> テルモ 東Ｐ +15.08 5/15 本決算 －
<6191> エアトリ 東Ｐ +14.82 5/15 上期 62.29
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ +13.57 5/15 1Q 55.36
<6266> タツモ 東Ｐ +11.26 5/15 1Q -84.18
<5970> ジーテクト 東Ｐ +10.99 5/15 本決算 2.27
<8157> 都築電 東Ｐ +10.69 5/15 本決算 4.57
<6331> 化工機 東Ｐ +10.59 5/15 本決算 -5.94
<4053> サンアスタ 東Ｐ +10.16 5/15 1Q 62.59
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ +10.13 5/15 1Q -14.84
<4919> ミルボン 東Ｐ +9.36 5/15 1Q 113.92
<9042> 阪急阪神 東Ｐ +9.33 5/15 本決算 -8.47
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ +9.21 5/15 1Q 319.91
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ +8.96 5/15 1Q 95.52
<8141> 新光商 東Ｐ +8.62 5/15 本決算 35.05
<3393> スタティアＨ 東Ｐ +8.32 5/15 本決算 7.77
<7280> ミツバ 東Ｐ +8.29 5/15 本決算 -22.74
<6457> グローリー 東Ｐ +8.15 5/15 本決算 －
<7272> ヤマハ発 東Ｐ +8.10 5/15 1Q 36.41
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ +8.00 5/15 本決算 13.31
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ +7.86 5/15 1Q 39.19
<9616> 共立メンテ 東Ｐ +7.83 5/15 本決算 -0.78
<8750> 第一ライフ 東Ｐ +7.77 5/15 本決算 15.30
<1860> 戸田建 東Ｐ +7.44 5/15 本決算 -9.06
<3388> 明治電機工業 東Ｐ +7.16 5/15 本決算 7.09
<2875> 東洋水 東Ｐ +7.06 5/15 本決算 -5.90
<6376> 日機装 東Ｐ +6.97 5/15 1Q 133.53
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ +6.28 5/15 本決算 -14.68
<8362> 福井銀 東Ｐ +6.15 5/15 本決算 -24.07
<1808> 長谷工 東Ｐ +6.08 5/15 本決算 11.64
<9048> 名鉄 東Ｐ +5.60 5/15 本決算 22.51
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ +5.56 5/15 本決算 0.66
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ +5.52 5/15 本決算 72.33
<6310> 井関農 東Ｐ +5.50 5/15 1Q 160.41
<3076> あいＨＤ 東Ｐ +5.27 5/15 3Q 34.98
<8388> 阿波銀 東Ｐ +5.25 5/15 本決算 19.13
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ +5.19 5/15 本決算 52.36
<4665> ダスキン 東Ｐ +5.18 5/15 本決算 -0.49
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ +5.15 5/15 1Q 45.97
<9769> 学究社 東Ｐ +5.14 5/15 本決算 7.86
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ +5.06 5/15 本決算 -30.42
<8344> 山形銀 東Ｐ +5.01 5/15 本決算 33.76
<5101> 浜ゴム 東Ｐ +4.60 5/15 1Q 87.13
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ +4.59 5/15 本決算 －
<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ +4.49 5/15 1Q 15.04
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の5月14日から15日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +25.40 5/15 上期 19.78
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ +20.10 5/15 本決算 18.94
<6098> リクルート 東Ｐ +19.29 5/15 本決算 －
<1979> 大気社 東Ｐ +16.02 5/15 本決算 0.85
<2874> ヨコレイ 東Ｐ +15.95 5/15 上期 65.28
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +15.52 5/15 1Q 141.41
<4543> テルモ 東Ｐ +15.08 5/15 本決算 －
<6191> エアトリ 東Ｐ +14.82 5/15 上期 62.29
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ +13.57 5/15 1Q 55.36
<6266> タツモ 東Ｐ +11.26 5/15 1Q -84.18
<5970> ジーテクト 東Ｐ +10.99 5/15 本決算 2.27
<8157> 都築電 東Ｐ +10.69 5/15 本決算 4.57
<6331> 化工機 東Ｐ +10.59 5/15 本決算 -5.94
<4053> サンアスタ 東Ｐ +10.16 5/15 1Q 62.59
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ +10.13 5/15 1Q -14.84
<4919> ミルボン 東Ｐ +9.36 5/15 1Q 113.92
<9042> 阪急阪神 東Ｐ +9.33 5/15 本決算 -8.47
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ +9.21 5/15 1Q 319.91
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ +8.96 5/15 1Q 95.52
<8141> 新光商 東Ｐ +8.62 5/15 本決算 35.05
<3393> スタティアＨ 東Ｐ +8.32 5/15 本決算 7.77
<7280> ミツバ 東Ｐ +8.29 5/15 本決算 -22.74
<6457> グローリー 東Ｐ +8.15 5/15 本決算 －
<7272> ヤマハ発 東Ｐ +8.10 5/15 1Q 36.41
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ +8.00 5/15 本決算 13.31
<9449> ＧＭＯ 東Ｐ +7.86 5/15 1Q 39.19
<9616> 共立メンテ 東Ｐ +7.83 5/15 本決算 -0.78
<8750> 第一ライフ 東Ｐ +7.77 5/15 本決算 15.30
<1860> 戸田建 東Ｐ +7.44 5/15 本決算 -9.06
<3388> 明治電機工業 東Ｐ +7.16 5/15 本決算 7.09
<2875> 東洋水 東Ｐ +7.06 5/15 本決算 -5.90
<6376> 日機装 東Ｐ +6.97 5/15 1Q 133.53
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ +6.28 5/15 本決算 -14.68
<8362> 福井銀 東Ｐ +6.15 5/15 本決算 -24.07
<1808> 長谷工 東Ｐ +6.08 5/15 本決算 11.64
<9048> 名鉄 東Ｐ +5.60 5/15 本決算 22.51
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ +5.56 5/15 本決算 0.66
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ +5.52 5/15 本決算 72.33
<6310> 井関農 東Ｐ +5.50 5/15 1Q 160.41
<3076> あいＨＤ 東Ｐ +5.27 5/15 3Q 34.98
<8388> 阿波銀 東Ｐ +5.25 5/15 本決算 19.13
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ +5.19 5/15 本決算 52.36
<4665> ダスキン 東Ｐ +5.18 5/15 本決算 -0.49
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ +5.15 5/15 1Q 45.97
<9769> 学究社 東Ｐ +5.14 5/15 本決算 7.86
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ +5.06 5/15 本決算 -30.42
<8344> 山形銀 東Ｐ +5.01 5/15 本決算 33.76
<5101> 浜ゴム 東Ｐ +4.60 5/15 1Q 87.13
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ +4.59 5/15 本決算 －
<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ +4.49 5/15 1Q 15.04
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース