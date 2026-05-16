「I can’t help it」の意味は？自分ではどうしようもないときに...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I can’t help it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「仕方ない」「どうしようもない」でした！
「I can't help it」は、直訳すると「私はそれを助けることができない」です。
つまり、「仕方がない」「どうしようもない」など、自分ではどうしようもできない状況のときに使うフレーズ。
もっというと「頭ではわかっているけれど、その意思とは裏腹に逆のことをやってしまう」ようなシチュエーションで使われますよ。
A：「Why are you always touching your face when you're talking?」
（どうして君は話すときいつも顔を触るの？）
B：「It's just a habit. I'm aware of it, but I can't help it.」
（癖なのよ。わかってはいるんだけど、どうしようもないの）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部