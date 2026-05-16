「I can’t help it」の意味は？自分ではどうしようもないときに...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「仕方ない」「どうしようもない」でした！

「I can't help it」は、直訳すると「私はそれを助けることができない」です。



つまり、「仕方がない」「どうしようもない」など、自分ではどうしようもできない状況のときに使うフレーズ。



もっというと「頭ではわかっているけれど、その意思とは裏腹に逆のことをやってしまう」ようなシチュエーションで使われますよ。

A：「Why are you always touching your face when you're talking?」

（どうして君は話すときいつも顔を触るの？） B：「It's just a habit. I'm aware of it, but I can't help it.」

（癖なのよ。わかってはいるんだけど、どうしようもないの）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。