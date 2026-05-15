ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「携帯見るなんて信じられない」温厚な夫が怒る姿が怪しい…結婚後も… 「携帯見るなんて信じられない」温厚な夫が怒る姿が怪しい…結婚後もあの女と連絡を取り合っていた!? 衝撃の事実とは 「携帯見るなんて信じられない」温厚な夫が怒る姿が怪しい…結婚後もあの女と連絡を取り合っていた!? 衝撃の事実とは 2026年5月15日 18時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仕事と妊活の両立で疲れているのはお互いさま。夫「ただいま〜！ おっ、今夜はカキフライか〜！」妻「少しでも子どもができやすいようにと思って」夫「…食べる気なくしたわ」こんな調子で、よかれと思って続けていた食生活の改善が夫を追いつめてしまい…!?>>【まんが】社内不倫の果て(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】社内不倫の果て 「腕がつりそう…」夜泣き対応3分で音を上げた夫が翌朝は筋トレ!? 妻が美容院に到着10分後に夫から来た連絡内容とは？ 「なに？ 私なにかした!?」優しかった夫が豹変…几帳面すぎる言動に妻は怯える毎日に!?