仕事と妊活の両立で疲れているのはお互いさま。

夫「ただいま〜！ おっ、今夜はカキフライか〜！」
妻「少しでも子どもができやすいようにと思って」
夫「…食べる気なくしたわ」

こんな調子で、よかれと思って続けていた食生活の改善が夫を追いつめてしまい…!?

>>【まんが】社内不倫の果て

(ウーマンエキサイト編集部)