テクニカルポイント ユーロポンド、主要テクニカルポイント上抜け、０．８７台定着確認へ テクニカルポイント ユーロポンド、主要テクニカルポイント上抜け、０．８７台定着確認へ

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テクニカルポイント ユーロポンド、主要テクニカルポイント上抜け、０．８７台定着確認へ



0.8749 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8720 現値

0.8719 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8702 200日移動平均

0.8700 一目均衡表・雲（上限）

0.8693 一目均衡表・雲（下限）

0.8684 100日移動平均

0.8672 一目均衡表・転換線

0.8672 一目均衡表・基準線

0.8666 21日移動平均

0.8663 10日移動平均

0.8613 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8576 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、今週に入ってから騰勢を強めている。一目均衡表の雲、200日線などを明確に上抜けている。足元の水準は0.87台に乗せている。モメンタム系指標のボリンジャーバンドやエンベロープなどが近傍に位置しているくらいで、その他主要ポイントはいずれも下方に位置している。RSI（14日）は63.4に上昇しており、買いバイアスが強まっている状況。週末にかけて0.87の大台が維持されるかを確認したい。

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