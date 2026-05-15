テクニカルポイント　ユーロポンド、主要テクニカルポイント上抜け、０．８７台定着確認へ

0.8749　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8720　現値
0.8719　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8702　200日移動平均
0.8700　一目均衡表・雲（上限）
0.8693　一目均衡表・雲（下限）
0.8684　100日移動平均
0.8672　一目均衡表・転換線
0.8672　一目均衡表・基準線
0.8666　21日移動平均
0.8663　10日移動平均
0.8613　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8576　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロポンドは、今週に入ってから騰勢を強めている。一目均衡表の雲、200日線などを明確に上抜けている。足元の水準は0.87台に乗せている。モメンタム系指標のボリンジャーバンドやエンベロープなどが近傍に位置しているくらいで、その他主要ポイントはいずれも下方に位置している。RSI（14日）は63.4に上昇しており、買いバイアスが強まっている状況。週末にかけて0.87の大台が維持されるかを確認したい。