テクニカルポイント ユーロポンド、主要テクニカルポイント上抜け、０．８７台定着確認へ
テクニカルポイント ユーロポンド、主要テクニカルポイント上抜け、０．８７台定着確認へ
0.8749 エンベロープ1%上限（10日間）
0.8720 現値
0.8719 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.8702 200日移動平均
0.8700 一目均衡表・雲（上限）
0.8693 一目均衡表・雲（下限）
0.8684 100日移動平均
0.8672 一目均衡表・転換線
0.8672 一目均衡表・基準線
0.8666 21日移動平均
0.8663 10日移動平均
0.8613 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
0.8576 エンベロープ1%下限（10日間）
ユーロポンドは、今週に入ってから騰勢を強めている。一目均衡表の雲、200日線などを明確に上抜けている。足元の水準は0.87台に乗せている。モメンタム系指標のボリンジャーバンドやエンベロープなどが近傍に位置しているくらいで、その他主要ポイントはいずれも下方に位置している。RSI（14日）は63.4に上昇しており、買いバイアスが強まっている状況。週末にかけて0.87の大台が維持されるかを確認したい。
0.8749 エンベロープ1%上限（10日間）
0.8720 現値
0.8719 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.8702 200日移動平均
0.8700 一目均衡表・雲（上限）
0.8693 一目均衡表・雲（下限）
0.8684 100日移動平均
0.8672 一目均衡表・転換線
0.8672 一目均衡表・基準線
0.8666 21日移動平均
0.8663 10日移動平均
0.8613 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
0.8576 エンベロープ1%下限（10日間）
ユーロポンドは、今週に入ってから騰勢を強めている。一目均衡表の雲、200日線などを明確に上抜けている。足元の水準は0.87台に乗せている。モメンタム系指標のボリンジャーバンドやエンベロープなどが近傍に位置しているくらいで、その他主要ポイントはいずれも下方に位置している。RSI（14日）は63.4に上昇しており、買いバイアスが強まっている状況。週末にかけて0.87の大台が維持されるかを確認したい。