この記事をまとめると ■6代目となるシビック タイプRはデビュー当初から生産が追いつかないほどの人気を得た ■受注を再開するタイミングで特別仕様車「RACING BLACK Package」を設定した ■特別仕様車であった「RACING BLACK Package」のみが現在ラインアップされている

シビック タイプＲに動きあり！

6代目のシビック タイプRとして2022年に登場した現行型シビック タイプR（以下：FL5）。初代から3代目モデルまで受け継いできた抜群のフィーリングをもつ自然吸気エンジンと決別し、4代目シビック タイプR（FK2）から採用したK20Cという2リッター直4のターボエンジンを搭載。ニュルブルクリンク ノルドシュライフェにおいてFF車世界最速の称号を得るために、世界の名だたる自動車メーカー相手に戦った、日本が誇るハイパフォーマンスモデルだ。

さて、そんなFL5であるが、2022年のデビュー当時、330馬力のエンジンに19インチの専用ホイールやサスペンション、ブレンボ製ブレーキキャリパーに専用外装などなど、ベース車のシビックとはまるで別物という仕様だったにもかかわらず、価格はなんと499万7300円（当時のベースモデルが319万〜353万9800円）という、500万円を切るというバーゲンプライスで販売された。

トヨタのGR86やGRヤリス、スバルのBRZにマツダ・ロードスターと、スポーツカー人気がじわじわ高まっている一方で、物価高のご時世でありながらもこの価格ということでたちまち受注が殺到。

2022年当時はまだコロナ禍であったので、半導体をはじめとした資源不足などで納期遅延も多発していただけに、FL5は早々に受注を停止した。月産400台程度だったところに、4カ月で2万5000台もの受注を受けたのがその理由といわれている。

よって、早々に買えないクルマとなり、中古車市場でも一時はプレミア価格となった。そんな現状にユーザーが黙っているわけもなく、当時「いつ再販するんだ!?」といった声が大量に舞い込んだそう。

そんな現状を打開するためにホンダは、コロナ禍が落ち着いた2025年1月、東京オートサロン2025にてとある仕様を発表した。それが、シビック タイプRの特別仕様車「RACING BLACK Package（レーシングブラックパッケージ）」である。

何やら凄みを感じる名前だけに、当時大きな盛り上がりを見せていたのだが、この「RACING BLACK Package」、蓋を開けてみるとじつに衝撃的な内容であった。

というのもこの特別仕様車、エンジンや足まわりといった走りに関する部分はノータッチ。タイプRのテーマカラーである赤をデリートして、内装の大部分をブラック化。シートベルトこそベースモデル同様に赤いままであったが、一気に落ち着いた雰囲気に様変わりしたモデルであった。

これだけならきっと多くの人が「いいじゃん」と思ったはず。しかし問題は価格であった。

この「RACING BLACK Package」、高級素材であるアルカンターラなどが車内にふんだんに使われているものの、極端なことをいえばただ内装を黒くしただけ。にもかかわらず、価格はなんと599万8300円（当時の価格・現在は617万9800円）と標準モデルにプラス100万円ということで物議を醸す事態に。ただ一方で、「これがタイプRの正しい価格。いままでが安すぎた」という声も。

とはいえ、約500万円が急に600万円となれば、納得できない人も少なくなかった。それでも長い間受注停止だっただけに、納期こそ長いが買えるだけラッキーという人も少なくなかったのが実情だ。

ただホンダは、通常のタイプRもまだ売る気があったのか、しばらく「RACING BLACK Package」と一緒にWEBページに掲載していた。”受注停止”の4文字はずっとついていたが……。

ついに1グレード化……！

しかし、そのときは突然やってきた。つい先日、シビック タイプRのWEBページから、ついに通常版のタイプRが消えてしまい、「RACING BLACK Package」のみとなったのだ。価格も617万9800円の表記のみに（いままでは499万7300〜617万9800円の表記であった）。

これにより、安価だった通常版は正式に廃止ということになってしまった。しかし、ホンダからとくにマイナーチェンジなどの発表はなく、WEBページから消しましたというアナウンスもない。FL5は納期が非常に長かっただけに、通常版をオーダーした最終ロットの人に行き渡ったのがいまのタイミングで、それを見計らってページから消えたという可能性がある。

しかし、「RACING BLACK Package」は特別仕様車という位置付けだっただけに、これだけが残っているのではもはや「特別とは……？」である。こうなってしまった現状、”特別”などといった表記はないので、ホンダはこのクルマをそう位置付けてはいないようだが……。

ページ上では、「RACING BLACK Package」発表当時は伝統のチャンピオンシップホワイトは選択できなかったが、現在は選択できる様子。

なおこれは余談だが、FL5の通常版で採用されていた真っ赤な内装は、NAエンジン時代のシビック タイプRまで採用されていた、ある意味タイプRにおける伝統的なカラーであり、デビュー当時は「往年の内装が復活」といわれていた。たしかに派手ではあるが、伝統がまた消えてしまったのは、マニア的には寂しいポイントかもしれない。

とはいえ、FL5にちょっとした動きがあったのは事実。先日モビリティリゾートもてぎで開催された「Honda All Type R World Meeting 2026」のステージで、HRCの渡辺社長が「HRC版のパーツなどはあと3桁くらい寝たら何かあるかも!?」といった発言をしているように、まだまだFL5は進化の余地がありそうだ。

FL5ではないが、タイプRオーナーのひとりとして、今後の動向に注目していきたい。