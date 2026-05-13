Image: Wes Davis / Gizmodo US

卵とか、ヨーグルトとか、豚バラとかブロッコリーとか長ネギとか鶏ももファミリーパックとか買って帰宅して最初にすることといえば…、手洗いうがいです。が、その次にすることは、買ってきた食材を冷蔵庫にしまうこと！ バタバタ買い物して帰ってきて、本当なら1回座りたい。座りたいけれど、座ったら負けだと思って食材を冷蔵庫にしまいます。あぁ、冷蔵庫に目と手があってやっといてくれたらなぁ…。

Dreameの冷蔵庫、それやっときますよ？

冷蔵庫N1 Refrigerator

4月末にサンフランシスコで開催されたDreameの新製品発表会。お掃除ロボで知られるDreameなので、当然お掃除ロボの新機種も発表されたのですが、惹かれてしまったのは…この冷蔵庫N1 Refrigerator。

8MPのデュアルカメラと光の波長を計測するハイパースペクトルセンサーを搭載し、ユーザーが買ってきたモノをAIが認識。搭載されたロボアームが、うまいこと食材を庫内にしまってくれるというアイデアです。Dreameいわく、AIは1,800種もの食材を見分けることができ、その正確度は95％。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

ロボアーム機能だけでなく、mmWaveセンサー搭載で、家族の誰が冷蔵庫にアプローチしているかも認識。また、ヘルス端末のデータを連携させることで、冷蔵庫が「お水飲みなさい」とか「あれ食べなさい、これ食べたらダメ」とアドバイスしてくれる機能も搭載。食べ物が詰まった冷蔵庫だけに「今、それ食べたらダメ！」と言ってくれるのは確かに効き目がありそうですが…。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

N1 Refrigeratorは、現時点ではあくまでもコンセプト。発表会でも実物ではなくイメージスライドが紹介されただけで、製品化については明らかになっていません。

人類は、冷蔵庫にまで頼らないといけないくらい面倒くさがりになってしまうのでしょうか…。