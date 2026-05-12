宇都宮ブレックスがジェレットの退団発表…優勝に貢献した主力「心から感謝しています」

5月12日、宇都宮ブレックスは、グラント・ジェレットが2025－26シーズン限りで契約満了となり退団することを発表した。

32歳のジェレットは208センチ105キロのパワーフォワード。アリゾナ大学からNBA下部Dリーグでキャリアをスタートし、NBA通算8試合に出場した実績を持つ。宇都宮には2022－23シーズンから加入し、主力選手としてリーグ優勝やEASL優勝などに貢献。

今シーズンはB1リーグ戦44試合に出場し、1試合平均25分54秒のプレータイム、12.6得点、5.5リバウンド、2.4アシスト、3ポイント成功率35.0パーセントを記録した。

今回の発表に際して、ジェレットは「ブレックスファンの皆さん、私と家族を温かく迎え入れてくださり、本当にありがとうございます。この4シーズンは、まさに素晴らしいものでした。毎試合、皆さんが示してくれた愛とサポートのおかげで、皆さんのためにプレーできることを心からうれしく思いました。ブレックスで過ごした時間、そして皆さんと分かち合った瞬間を、私は決して忘れません。心から感謝しています」と、クラブを通じてコメントした。

なお、ジェレットは同日付で自由交渉選手リストに登録。今後は他クラブとの契約が可能となる。





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