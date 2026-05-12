キングカズ長男・三浦りょう太、実写『ブルーロック』出演で1人2役 双子の鰐間兄弟役
漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表された。双子の鰐間淳壱役と鰐間計助役は1人2人役となり、“キングカズ”こと三浦知良選手の長男で俳優の三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮が担当する。あわせてビジュアルが公開された。
【写真】顔そっくり！鰐間兄弟役姿の三浦りょう太 実写『ブルーロック』ビジュアル
演じる鰐間淳壱は、チームWの中核を担う双子・鰐間兄弟の兄で、渦巻いたような特徴的な眉毛がトレードマーク。事あるごとに歌舞伎のような大げさな表情を見せるが、口数は少なく、言いたいことは弟の計助に代弁してもらっている。
鰐間計助は、同じくチームWの中核を担う双子・鰐間兄弟の弟。兄の淳壱とは、言葉を介さずともほぼ完璧な意思疎通が出来るほど通じ合っており、そこから繰り出されるコンビプレーを得意としている。なお、鰐間兄弟は千切と同じ高校の出身で、サッカー部の先輩にあたる。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一役：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
鰐間計助：三浦りょう太
帝襟アンリ：畑芽育
【写真】顔そっくり！鰐間兄弟役姿の三浦りょう太 実写『ブルーロック』ビジュアル
演じる鰐間淳壱は、チームWの中核を担う双子・鰐間兄弟の兄で、渦巻いたような特徴的な眉毛がトレードマーク。事あるごとに歌舞伎のような大げさな表情を見せるが、口数は少なく、言いたいことは弟の計助に代弁してもらっている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一役：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
御影玲王：綱啓永
剣城斬鉄：樋口幸平
二子一揮：富本惣昭
大川響鬼：木田佳介
鰐間淳壱：三浦りょう太
鰐間計助：三浦りょう太
帝襟アンリ：畑芽育