「ボリューム満点」「また買いたい」【コストコ】朝食にしたい「ベーカリー」

大容量の商品が種類豊富に並ぶ【コストコ】。冷凍食品、スイーツ、ベーカリー、日用品等、さまざまな商品がありますが、今回はその中でも「ベーカリー」にフォーカス。コストコマニアもイチ押ししている、朝食にもぴったりな総菜パンをピックアップしました。ボリュームも満点で、家族みんなが朝から笑顔になれそう。ぜひ、コストコでの買い物の参考にしてみてください。

ごろっと卵がインパクト抜群

@potipoti212さんが「ボリューム満点」「これはリピする」と絶賛しているのが、「卵ベーコンサンドイッチ」です。真ん中にはごろっとハーフカットのゆで卵がそのまま入っていてインパクト抜群。パンから溢れそうなほど、たっぷり詰まった卵が食欲をそそります。@potipoti212さんによると、「ベーコンも入っててほんと美味しい」とのことで、ベーコンの塩気と食感がサンドイッチ全体をより美味しくしてくれそうです。たまごサンド好きはぜひチェックしてみてください。

カフェ気分が楽しめるベーカリー

チーズやソーセージが美味しそうな「ソーセージクロワッサン」も、要チェック。クロワッサンにソーセージを挟み、その上にクリームソース、さらにチーズをかけて焼き上げているそう。見た目もおしゃれで、おうちにいながらカフェ気分が味わえそうです。@potipoti212さんは、「ちょっと高いけどまた買いたい！」と満足した様子。さらに、「リベイク推奨」とのことで、ぜひお試しを。

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※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A