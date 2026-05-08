◆パ・リーグ オリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）

オリックス・宮国凌空（りく）投手は、初々しくデビュー戦を振り返った。「なんか、人が入っていていいなーと思いました。緊張より、楽しさの方が大きかった」。高卒３年目で支配下昇格をつかみ、プロ初登板先発で３回２失点。初勝利はお預けとなったが、堂々のマウンドさばきで大器の片りんをのぞかせた。

初回から持ち味を発揮した。先頭のカストロへの初球に、いきなりこの日最速の１５０キロを計測。落ち着いてアウトを重ねると、２死一塁からはレイエスを遊ゴロに封じた。２回は１死三塁のピンチを招いたが、万波を空振り三振、水野を三飛に退けて無失点。「思ったよりも真っすぐで空振りが取れたし、普段いかないようなところでフォークをちゃんと投げられたのはよかった。三振を取れたことは自信になりました」と、手応えを口にした。

それでも、一筋縄ではいかないのがプロの世界だ。１点リードの３回は２死一、三塁からレイエスに左中間への逆転２点二塁打を献上。カウント３―１から内寄りのスライダーを痛打された。「ボール先行になった時に、取りにいった球が何球かあった。レイエス選手にもそれをやられているので…」。５８球のなかで、課題と収穫を持ち帰った。

自身の降板後、チームは逆転勝ちで今季３度目の４連勝。ホームの日本ハム戦はシーズンをまたぎ、９９〜００年以来２６年ぶりの７連勝とした。「（年俸）何千万、何億ともらっている選手とやれることは、育成ではなかなかない。新しい世界というか、ずっと上でやっている打者に投げるのは楽しかった。（早くまた）投げたいですね」と宮国。強力・日本ハム打線に立ち向かった経験を糧に、次こそは初白星をつかみ取る。