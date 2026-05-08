5月7日、女優の大河内奈々子が離婚していたことが「女性セブンプラス」によって伝えられた。同誌のインタビューに応じた大河内は、離婚に至った経緯を説明したが、そのなかの“ある発言”に、厳しい目が向けられている。

大河内は2006年、脚本家で俳優の宅間孝行と結婚し、長男が生まれるも、2012年に離婚。その後、2014年に4歳年下であるジムのインストラクター男性と再婚したが、ピリオドを迎えていた。

「『女性セブンプラス』の取材に対し、大河内さんは2023年に離婚したことを告白しました。大河内さんによれば、息子が小学生のころからすれ違いが増え、新たなパートナーとの間に子どもは作らないと決めていたものの、再婚相手から『子どもがほしい』と言われたことが決定打になったそうです。彼女の所属事務所も、複数のスポーツ紙の取材に対し、離婚の事実を認めています」（芸能担当記者）

2度めの離婚が発覚し、衝撃を与えた。一方で、Xでは

《自分での中では答えが決まってるのに、わざわざ質問してくるクッソめんどくさい女にしか見えません》

《子供は気を遣ってるだけですから。何でわからないのかな》

など、厳しい声も見受けられる。大河内と息子の関係性が注目されたようだ。

「大河内さんは何かを決める際、息子の意思を優先しているそうで、2度めの離婚のときも『離婚してもいい?』と子どもに聞き、賛同されたことが後押しになったと語っていました。今回、2番めの夫と別れて1年後、友人の紹介で知り合った同い年の男性と交際していることも告白しています。新しい恋人とつき合う際も、息子の気持ちを確認したそうで、たびたび“子どもの後押し”を強調しているように受け取られました。

しかし、宅間さんと離婚から2年後に再婚し、さらに2度めの離婚から1年足らずで恋人を作っていたことから、大河内さんの“恋愛体質”が疑われてしまっています。現在、息子は高校生だそうですが、母親のパートナーが頻繁に変わり、その心境が気遣われたのだと思われます」（前出・芸能担当記者）

大河内は、15歳のときにファッション誌『Seventeen』の専属モデルを務めた。2004年の昼ドラマ『牡丹と薔薇』（フジテレビ系）で、赤ん坊のころに看護師に誘拐され、成長して実の妹から壮絶ないじめを受けながらも愛を貫くヒロインを演じ、ブレイクを果たした。その後も、女優として活動してきたが、近年は気になることもあったという。

「2010年代前半はドラマ出演も多かったですが、民放のドラマに出たのは2017年の『探偵少女アリサの事件簿』（テレビ朝日系）が最後で、一時期に比べると、仕事は激減していました。Instagramでは、頻繁にプライベート写真をアップしています。しかし、離婚公表直前の5月5日の、ハンドクリームを紹介する投稿では、頬がこけ、鎖骨が浮いて見え、コメント欄では《痩せすぎかな》と“げっそり姿”を心配する声も見受けられました」（同前）

2度の離婚を経て、大河内の行く末ははたして──。