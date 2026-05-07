ABEMAでフォーラムエイト・ラリージャパン2026を無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月28日（木）〜31日（日）の４日間にかけて愛知県・岐阜県で開催される世界最高峰のモータースポーツ『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』を無料生中継。あわせて、５月25日（月）〜5月31日（日）に24時間いつでも無料で視聴可能な特別編成『ラリージャパンチャンネル』を期間限定で開設する。
世界ラリー選手権（以下：WRC）は、FIA（国際自動車連盟）が統括するモータースポーツの世界選手権のひとつで、市販車ベースのマシンで区間タイムを競う「スペシャルステージ（SS）」によって構成される世界最高峰のスプリントラリー。
2026年シーズンは、唯一の日本人ドライバーであるTOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamの勝田貴元選手が第３戦の「サファリ・ラリー・ケニア」で日本人として34年ぶりとなる優勝。さらに、続く第４戦「クロアチア・ラリー」でも優勝を飾り、日本人ドライバー史上初となるWRC２連勝を達成。一時はポイントリーダーに躍り出るという快挙を成し遂げた。直近の第５戦「ラリー・イスラス・カナリアス」では惜しくも３連勝とはならなかったものの、現在も首位と僅差のランキング２位につけており、年間王者の獲得に向けて日本中から大きな熱視線が注がれている。
日本で行われる『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』は、2026年シーズンの第７戦として５月28日（木）より開催。５年連続で愛知・岐阜での開催となり、今大会は「体感するラリー」をコンセプトに実施。初めて名古屋市内でオープニングセレモニーが開催されるほか、新コースとして豊田市の「藤岡スーパースペシャルステージ（SSS）」と「足助スペシャルステージ（SS）」が加わった。合計10か所のステージで争われ、全SSの積算タイムで勝敗を決定し、最終日には豊田スタジアムでセレモニアルフィニッシュが行われる。
「ABEMA」では、熱戦が期待されるこの『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』のスペシャルステージを無料生中継でお届け。さらに、大会にあわせて期間限定で特別開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えて、ラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組などを多数配信予定。現地からのリポートやスタジオ中継には、昨年に引き続きABEMAモータースポーツ放送ではお馴染みメンバーや各界を代表する豪華ゲストらも多数出演予定。
（C）AbemaTV, Inc.
2026年シーズンは、唯一の日本人ドライバーであるTOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamの勝田貴元選手が第３戦の「サファリ・ラリー・ケニア」で日本人として34年ぶりとなる優勝。さらに、続く第４戦「クロアチア・ラリー」でも優勝を飾り、日本人ドライバー史上初となるWRC２連勝を達成。一時はポイントリーダーに躍り出るという快挙を成し遂げた。直近の第５戦「ラリー・イスラス・カナリアス」では惜しくも３連勝とはならなかったものの、現在も首位と僅差のランキング２位につけており、年間王者の獲得に向けて日本中から大きな熱視線が注がれている。
日本で行われる『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』は、2026年シーズンの第７戦として５月28日（木）より開催。５年連続で愛知・岐阜での開催となり、今大会は「体感するラリー」をコンセプトに実施。初めて名古屋市内でオープニングセレモニーが開催されるほか、新コースとして豊田市の「藤岡スーパースペシャルステージ（SSS）」と「足助スペシャルステージ（SS）」が加わった。合計10か所のステージで争われ、全SSの積算タイムで勝敗を決定し、最終日には豊田スタジアムでセレモニアルフィニッシュが行われる。
「ABEMA」では、熱戦が期待されるこの『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』のスペシャルステージを無料生中継でお届け。さらに、大会にあわせて期間限定で特別開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えて、ラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組などを多数配信予定。現地からのリポートやスタジオ中継には、昨年に引き続きABEMAモータースポーツ放送ではお馴染みメンバーや各界を代表する豪華ゲストらも多数出演予定。
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