ZTEジャパンから4月に発売されたAndroidスマートフォン「 nubia Neo 5 GT」は、ゲーム性能に特化した端末で、いわゆる「ゲーミングスマートフォン」の一つだ。価格を5万2800円と購入しやすい価格に抑えつつ、放熱ファンを標準で備えるなど、スペックを最大限に生かす独自の機能を有している。

本稿では、外観や写真を中心に同機をご紹介していく。

本体外観

本体の大きさは75.8×163.6×8.4mm、重さは約200g。ディスプレイは約6.8インチのAMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載し、最大144Hzまでのリフレッシュレートを備える。

前面

背面

上側面

下側面

左側面

右側面

背面には5000万画素のメインカメラを搭載。カメラ部に凹凸はなく、フラットなデザインであるため、横持ちでゲームをする際も邪魔にならないが、背面に凹凸がないため環境によっては滑りやすい場合もある。パッケージには、カバーが同梱されているので、滑りやすいと感じる場合は、カバーを装着して利用するのも手だ。

背面はフラットなデザイン、カメラ部分にも凹凸はない

透明ケースが同梱

透明ケースは凹凸がある

パッケージにはこのほか、USB Type-CケーブルとSIMピンが同梱されている。SIMスロットは、nanoSIMカードがスロットの表と裏に1枚ずつ、合計2枚利用できる。

一方がL字型のコネクタとなっているUSB Type-Cケーブル

SIMスロットは、表と裏に1枚ずつnanoSIMカードが入る

カメラ機能

カメラは背面に5000万画素のメインカメラと200万画素の深度カメラ、前面に1600万画素のインカメラを備える。作例は、断りのない限り標準モードで撮影している。

2倍

デジタルズームで拡大したところ

ピントを手前に合わせたもの

ピントを奥に合わせたもの

2倍

2倍

50MPモードナイトモード単色モード

豊富な撮影モード

主な仕様

独自の機能として、ゲームショルダーキーやAIキャラクター「Demi」、放熱ファンが搭載されている。

ゲームショルダーキーは、右側面の上下にショルダーキーを備えている。ゲームスペースアプリから任意の場所を押下するキーとして利用できるほか、左右同時に3秒間長押しすると、ゲームスペースが起動する。

ゲームスペース

また、AIキャラクター「Demi」が搭載されている。一部のゲームでは、Demiがゲームを有利に進められるよう助言するエージェント機能が利用できるほか、ホーム画面に設定すると、ロック画面を開く度にDemiの姿が現れ、画面を華やかに演出してくれる。

放熱ファンは、ゲーム時や急速充電時など本体の温度が上がりやすいタイミングで、内蔵のファンにより本体内部の熱を放熱できるもの。左右側面に吸排気口が設けられている。ファンの性能は、設定アプリから調整できる。

放熱ファンの設定画面

側面の吸排気口

チップセットは「MediaTek Dimensity 7400」（4nmチップ）を備えている。メモリーは8GB、ストレージは256GB。ストレージの容量を最大12GB分までメモリーの拡張に充てられる（RAM容量の拡張）機能を備える。

バッテリー容量は6210mAh、最大55Wまでの急速充電と、バッテリーを介さず直接給電できるバイパス充電機能を備える。

バッテリー設定

RAM容量の拡張

主な仕様 機種名 nubia Neo 5 GT サイズ 75.8×163.6×8.4mm 重さ 約200g チップセット MediaTek Dimensity 7400 メモリー 8GB ストレージ 256GB ディスプレイ 約6.8インチAMOLED 解像度 2720×1224、144Hz アウトカメラ 5000万画素（メイン）＋200万画素（深度） インカメラ 1600万画素 バッテリー容量 6210mAh 有線急速充電 55W Wi-Fi Wi-Fi 6E（IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4G/5G/6G） Bluetooth Bluetooth 6.0 5G対応バンド n1/n3/n28/n41/n77/n78（n41は海外のみ） LTE対応バンド B1/2/3/4/7/8/18/19/26/28（FDD、B2/4/7は海外のみ）、B41/B42（TDD） 防水・防塵 IPX4/IP6X NFC／おサイフケータイ NFC SIM nanoSIM×2 生体認証 指紋、顔