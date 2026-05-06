東京ドームの5.5万人が熱狂

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の肉体美に視線が集まっている。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。この日のために鍛え上げられた背中に「サイボーグみたいな身体しとる」と、ファンはもはや畏怖の念を示している。

11回の攻防に世界が沸いた。井上が中谷の左目を潰す右アッパーを炸裂させ、さらに猛攻に出た。残り10秒を切ったところで、右足を踏み込んで右ストレート。驚きはその直後だ。重心が移動し右足が浮いた状態で、今度は左アッパーを中谷の顔面に打ち込んだ。

海外でこの一戦を配信したスポーツチャンネル「DAZN」などでもリプレーが流れたワンシーン。井上尚弥の背中側から撮影された映像で、鍛え上げられた背筋と肩の筋肉が力強く隆起し、パンチの瞬間の緊張感とパワーが伝わる迫力ある光景だった。

ネット上の日本のファンは、パンチが着弾する瞬間に躍動する井上の背筋に衝撃。様々な声が上がった。

「もう井上尚弥の対戦相手はオーガこと範馬勇次郎くらいしかおらんぞ？」

「背中にオーガが居る…」

「惚れちゃうくらいいい背中の筋肉です」

「肩周りの筋肉エグいな」

「サイボーグみたいな身体しとる」

「人間の背中してないけど」

「エグい…漫画やんこんなん」

「なんだこれ 腕から背中の筋肉どうなってんの…」

東京ドームが熱狂した“世紀の一戦”を終え、井上は33勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）