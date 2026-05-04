スタイルの良さから“令和の峰不二子”の愛称で知られるモデルの阿部なつき(26)が4日、自身のインスタグラムを更新。ユニークなカメラワークの動画を公開した。



【写真】“重さ"に引っ張られて思わず…出し過ぎ注意！

宮古島でのバカンス風景を連日投稿。この日の自撮り動画では、室内でカメラを見上げるアングルからスタート。撮影しながらカメラを地面に降ろして真下からの映像に。カメラにキックを入れるようにまたぐと衣装や髪形、撮影場所が切り替わるという編集で、再び上からのアングルに戻る躍動感のある動画となっている。



服装は淡い水色のタンクトップ＆パンツスタイルから、白地に黒ドット柄のベアトップワンピースへチェンジ。地面に置いたカメラを取り上げて立ち上がった際、ベアトップの胸元がずり落ちそうになり、慌てて“見えすぎ”を隠すように修正する場面も。室内やプールサイドでの撮影を「1人で淡々と撮ってた、変な人って思われてそう」と振り返ったが、南の島を満喫していたようだ。



南国の景色に負けない明るい笑顔と思わぬ“サービスシーン”に、ファンからは「自然体で良いじゃない」「あぶないアングルねぇ」「凄まじいな」「オシャレなフレーム遊び」「危ない、危ない笑」「見惚れてしまいますよ」といったコメントが集まっている。



（よろず～ニュース編集部）