今が旬！新玉ねぎの甘みと〈シャキシャキ食感〉がたまらない…『粗刻み新玉バーグ』
新玉ねぎがおいしい季節に作りたい、ちょっと特別なハンバーグ。旬の甘みとみずみずしさをしっかり味わうために、玉ねぎはあえて粗く刻んでたねに加えます。
シャキシャキとした食感とうまみが際立ち、ひと口で違いが分かる仕上がりに。大ぶりの新玉が手に入ったら、ぜひ味わいたい一品です。
『粗刻み新玉バーグ』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉……200g
新玉ねぎ……1/2個（約100g）
大根……2cm（約100g）
サラダ菜の葉（小）……4枚
片栗粉……大さじ1
〈A〉
塩……小さじ1/3
こしょう……少々
酒……大さじ1
サラダ油……大さじ1/2
酒……大さじ1
ポン酢しょうゆ……小さじ1
練り辛子……少々
作り方
（1）大根はよく洗い、皮つきのまますりおろしてざるに上げ、汁けをきる。新玉ねぎは粗く刻み、片栗粉をまぶす。ボールにひき肉と〈A〉を入れ、混ぜ合わせる。新玉ねぎを加えてさらに混ぜ、4等分して平たい円形にまとめる。
（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のたねを入れて3分焼く。上下を返して1分ほど焼き、余分な脂を拭いて酒をふり入れ、ふたをして弱火で6分ほど蒸し焼きにする。サラダ菜とともに器に盛り、大根おろしと練り辛子を添えて、大根おろしにポン酢しょうゆをかける。
おいしく作るコツ
新玉ねぎに片栗粉をまぶすことで、粉がつなぎ役となり、ひき肉となじみやすくなります。
新玉ねぎならではの甘みと食感を楽しめる旬のハンバーグ。さっそく今日の食卓にいかがですか♪
教えてくれたのは…
今泉 久美イマイズミ クミ
料理家
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女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。