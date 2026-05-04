今が旬！新玉ねぎの甘みと〈シャキシャキ食感〉がたまらない…『粗刻み新玉バーグ』

新玉ねぎがおいしい季節に作りたい、ちょっと特別なハンバーグ。旬の甘みとみずみずしさをしっかり味わうために、玉ねぎはあえて粗く刻んでたねに加えます。

シャキシャキとした食感とうまみが際立ち、ひと口で違いが分かる仕上がりに。大ぶりの新玉が手に入ったら、ぜひ味わいたい一品です。

『粗刻み新玉バーグ』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……200g

新玉ねぎ……1/2個（約100g）

大根……2cm（約100g）

サラダ菜の葉（小）……4枚

片栗粉……大さじ1

〈A〉

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

酒……大さじ1

サラダ油……大さじ1/2

酒……大さじ1

ポン酢しょうゆ……小さじ1

練り辛子……少々

作り方

（1）大根はよく洗い、皮つきのまますりおろしてざるに上げ、汁けをきる。新玉ねぎは粗く刻み、片栗粉をまぶす。ボールにひき肉と〈A〉を入れ、混ぜ合わせる。新玉ねぎを加えてさらに混ぜ、4等分して平たい円形にまとめる。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のたねを入れて3分焼く。上下を返して1分ほど焼き、余分な脂を拭いて酒をふり入れ、ふたをして弱火で6分ほど蒸し焼きにする。サラダ菜とともに器に盛り、大根おろしと練り辛子を添えて、大根おろしにポン酢しょうゆをかける。

おいしく作るコツ

新玉ねぎに片栗粉をまぶすことで、粉がつなぎ役となり、ひき肉となじみやすくなります。

新玉ねぎならではの甘みと食感を楽しめる旬のハンバーグ。さっそく今日の食卓にいかがですか♪

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）