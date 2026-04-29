横浜・関内に新ブランド「神戸牛焼肉 當麻」がオープン

Trailhead Global Holdingsの子会社であるYappaは3月29日、横浜・関内の「焼肉BEEFMAN横浜」を全面刷新し、新ブランド「神戸牛焼肉 當麻（とうま）」としてリブランドオープンしました。

■神戸牛をメインにリーズナブルなメニューを展開

同店では、「神戸ビーフ」を主軸に据えた新しい食体験を提案。店主のこだわりの一品料理など、リーズナブルなメニューを取り揃えています。

メニューは、和牛ロース焼しゃぶと橙ポン酢をあわせた「開港の調べ」（税別1,280円）や、厳しい認可基準をクリアした新鮮な和牛のみを使用した「和牛生ユッケ」（税別1,980円）、「神戸ビーフ極上カルビ」（税別2,280円）など。

店内では、“日常を忘れる特別な場所”を演出するシックな色彩で統一された空間にて、個室・半個室を中心とした46席を用意しています。

■店舗概要

店名：神戸牛焼肉 當麻（とうま）

オープン日：2026年3月29日

所在地：神奈川県横浜市中区相生町2-31 地下1階

営業時間：17:00〜24:00（LO：料理23:00、ドリンク23：30）

定休日：木曜日

総席数：46席

＜完全個室＞7室（2〜4名様用×4室、2〜6名様用×3室）

＜半個室＞3室（2〜4名様用×3室）

最大収容人数：34名（宴会・貸切時）

価格帯： 7,000円〜9,000円

（フォルサ）