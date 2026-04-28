船橋屋のかき氷が今年も登場♡乳酸菌入りで楽しむ夏限定和スイーツ
くず餅・あんみつで親しまれる船橋屋から、2026年も夏季限定「くず餅乳酸菌®入りかき氷」が登場♡各店舗で順次販売され、毎年楽しみにしているファンも多い人気商品です。1杯あたり約10億個のくず餅乳酸菌®を配合し、さっぱりと味わえるのが魅力。和菓子屋ならではの素材を生かした、夏にうれしいひんやりスイーツをご紹介します。
船橋屋ならではの乳酸菌入りかき氷
藤（ぶどう）
船橋屋のくず餅は、小麦澱粉を約450日かけて発酵させる珍しい発酵和菓子。その発酵槽から発見された植物性乳酸菌が「くず餅乳酸菌®」です。
江戸時代から受け継がれる伝統製法の中で見つかった、船橋屋ならではの特別な乳酸菌をかき氷に使用。暑い季節にもすっきり楽しめる、体にうれしい一杯に仕上がっています。
選べる5種の贅沢フレーバー
宇治金時
今年のラインアップは、見た目も華やかな全5種類。気分に合わせて選べるのもうれしいポイントです。
・藤（ぶどう）
価格：1,300円
濃厚なぶどうシロップにピスタチオを合わせ、藤の花をイメージした上品な一品。
・苺ミルク
価格：1,250円
苺の甘酸っぱさとミルクのまろやかな甘さが好相性。王道人気のフレーバーです。
・宇治金時
価格： 1,350円
奥深い味わいの抹茶シロップに、船橋屋特製の小豆をトッピング。和の魅力が詰まった一杯。
・甘夏蜜柑
価格：1,350円
果肉たっぷりで、爽やかな甘夏蜜柑の風味が口いっぱいに広がります。
・天神（黒蜜きな粉）
価格：1,100円
船橋屋秘伝の黒蜜と香ばしいきな粉で仕上げた、和菓子屋らしい定番の味わい。
販売店舗と期間をチェック
販売開始時期は店舗ごとに異なります。
羽生PA（上り線）鬼平江戸処店：2026年4月24日（金）～9月27日（日）
亀戸天神前本店／柴又帝釈天参道店：2026年5月12日（火）～9月27日（日）
コレド室町店：2026年6月1日（月）～9月27日（日）
※店舗により取扱商品・価格が異なる場合があります。
夏だけの船橋屋かき氷を楽しんで♡
船橋屋の「くず餅乳酸菌®入りかき氷」は、伝統の技と現代のうれしさを掛け合わせた夏限定スイーツ。和素材を生かした豊かな味わいと、選べる5種のフレーバーで暑い日のおでかけ時間を彩ってくれます。
気になる味は販売期間中にぜひチェックして、涼やかなご褒美時間を楽しんでみてください♪