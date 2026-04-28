【セブン新商品】絶対食べたい！“パフェ”な抹茶づくしアイス《新作3品実食レポート》

5月9日は「アイスクリームの日」！

（写真）【セブン新商品】抹茶づくしの「アイス3品」

そんな日に先がけて、抹茶好きさんにうれしいニュース。

抹茶のアイス3アイテムが、2026年4月28日（火）より全国のセブン-イレブンに登場しました！

抹茶・日本茶カフェのパイオニア「ナナズグリーンティー」と初コラボレーションしたパフェアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」や「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」が新登場。

さらに、2025年の大阪・関西万博でも提供され、好評を博した「匠茶最中」がリニューアルで登場です！

気になるラインナップ、全3品を実際に食べてみました！

1． まさにパフェ！「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」

【セブン-イレブン新商品】「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」（419円）／抹茶・日本茶カフェのパイオニア「ナナズグリーンティー」と初コラボレーション

まずはじめに、ナナズグリーンティーとコラボレーションした「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」（419円）から。

「あずきバー」でおなじみの井村屋が手がけるカップアイスです。

ふたを開けると、抹茶蜜がかかったホイップ風アイスがお目見え。

お花のような見た目で、食べる前からテンションがあがります〜！

ホイップ風アイスはやさしい口当たりで、まるで本物のホイップみたいな軽さです。ほんのりビターな抹茶蜜がアクセントに。

アイスの下には、甘納豆入りのつぶあんとおもちが隠れていて、小豆の食感と風味がしっかり楽しめる餡とおもちがよく合います。もちもち食感もたまりません。

さらにスプーンを入れると、ようやく主役の抹茶アイスに到達！

香りと旨みが際立つ「nana’s green tea オリジナルブレンド 抹茶」に北海道産生クリームを合わせたもので、上品な味わいが特徴。

ほのかなお茶の苦みが口いっぱいに広がります。

また、カップの底にはクッキークランチが敷き詰められており、サクサク食感も◎。

食べ進めるたびに味が変わる、まさに“パフェ感”たっぷりのアイス。どこから食べようか迷う時間も、楽しいひと品でした！

ナナズグリーンティーと井村屋がタッグを組んだ、和スイーツをご堪能あれ。

2． やさしい甘さ！「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」

2品目は「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」（354円）。

「ガリガリ君」でおなじみの赤城乳業が手がける、セブンプレミアムの一品です。

コーンタイプのアイスにしては珍しく、カップ部分が深い緑色になった「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」。売り場でもひときわ存在感がありました！

アイスは抹茶とミルクのダブルタイプになっていて、淡い緑と白のコントラストがおいしそう。

京都府産宇治抹茶を100％使用した、抹茶のうま味・苦みとミルクアイスを組み合わせたひと品です。

ほどよく苦みを抑えた抹茶と、まろやかなミルクの相性が抜群。ついもう一口…と食べ進めてしまうおいしさです。

どこか「抹茶ラテ」を思い浮かべる味わいで、万人に愛されるお味に。

香ばしいサクサクのワッフルコーンには黒糖が使われており、やさしいお味のアイスのバランスも◎。

アイスは、抹茶の甘みを引き立てるため、塩を隠し味に使っているそうです。

あっという間に食べきってしまうほど軽やかな「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」。ワンハンドで気軽に楽しみたい日にもぴったりです。

3． 大阪・関西万博で好評！「匠茶最中」

3品目の「匠茶最中」（376円）は、大阪・関西万博で提供され、好評を博した最中アイス。今回リニューアルして登場です。

「チョコモナカジャンボ」でもおなじみの森永製菓が手がけています。

実はこの「匠茶最中」、まさにチョコモナカジャンボの技術が応用されているそうで、最中の内側に施されたホワイトチョコレートのコーティングのおかげで、パリッとした最中の食感が長持ちするのだとか。

時間が経ってもパリッと感が続くのは、うれしいポイントですね。

中のアイスは京都府産宇治抹茶の「一番茶」を使用。

北海道産生クリームや沖縄県産和三盆を合わせたアイスに、小豆甘納豆使用の餡を掛け合わせた、まるで和菓子のようなアイスです。

今回の3品の中では、ミルクやクリームを合わせていないぶん、一番お茶の風味がしっかりしていたのが本商品。ひと口ごとに、抹茶の香りがふわっと広がります。

特に抹茶好きの人にはぜひおすすめしたいひと品です！素材本来の甘みや苦みをぜひ最中アイスで体感してみてください。

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それぞれ違った魅力があって、食べ比べも楽しい今回の3品。

いずれも数量限定なので、見かけたら早めにチェックがおすすめ。なお、取り扱い状況や価格は店舗によって異なる場合があります。

気になる方は、セブン-イレブンのアイスケースをのぞいてみてくださいね！

※価格はすべて税込みです