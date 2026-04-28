千原せいじ、1年半ぶりの登場 変わりすぎた姿に驚きの連続「叩かれるとこうなるのか…」
千原兄弟の千原せいじが、きょう28日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「めっちゃいいロケ」→「なんも反省してない」驚き連続の千原せいじロケ
今回は、およそ１年半ぶりに「相席食堂」に帰ってきた千原せいじの相席旅を届ける。どじょうすくい踊りで知られる安来節発祥の地、島根県安来市にやって来たのは、11回目の出演となる“ミスター相席食堂”こと千原せいじ。ことあるごとに登場していたが、わけあって、およそ1年半ぶりに『相席食堂』に帰って来た。
千鳥が注目するせいじの第一声は「久しぶり」。これには「なんの謝罪もなしか」と、反省の見えないせいじに千鳥はがっかり。そんなせいじは案内所を併設する道の駅へ。いま再びブームになっている懐かしのインスタントカメラを見つけると、「今日の思い出、これで撮っておこか？」と、今まで聞いたこともないようなロケへの前向き発言が…。これには千鳥もびっくり。
道の駅で教えてもらった安来節の名人を訪ねると、店に入る前に礼儀正しく帽子を取るせいじの姿にもびっくり。さらに、相手への思いやりやスタッフへの優しい言葉遣い、穏やかな笑顔でのトークなど、これまでのいかつく毒づく姿はどこへやら。「まさかのいい人になってる!?」と、その変貌ぶりに千鳥も驚きを隠せない。「叩かれるとこうなるのか…」「これでおもろなくなったらイヤやなあ」と、変わりすぎたせいじに千鳥はショックを受ける。
しかし、ロケが進むうちに、昔のせいじの影が見え隠れしだす。しかも、“相席して地元のご飯を食べる”という番組の本質を覆すような、ありえない発言まで。「まったく変わってない！」「むしろ、悪くなってる！？」と、せいじの本性に千鳥が震えあがる。
どじょうの養殖場ではどじょうの漁獲をお手伝い。芸人なら泥まみれになるところだが、「人生で一番ラクしちゃダメなときに…」と千鳥も呆れる言動に…。とどめは、どじょうすくいの名人の道場で指導を受けたせいじの衝撃の発言。伝統芸能の継承者すべてを敵に回す。
【動画】「めっちゃいいロケ」→「なんも反省してない」驚き連続の千原せいじロケ
今回は、およそ１年半ぶりに「相席食堂」に帰ってきた千原せいじの相席旅を届ける。どじょうすくい踊りで知られる安来節発祥の地、島根県安来市にやって来たのは、11回目の出演となる“ミスター相席食堂”こと千原せいじ。ことあるごとに登場していたが、わけあって、およそ1年半ぶりに『相席食堂』に帰って来た。
千鳥が注目するせいじの第一声は「久しぶり」。これには「なんの謝罪もなしか」と、反省の見えないせいじに千鳥はがっかり。そんなせいじは案内所を併設する道の駅へ。いま再びブームになっている懐かしのインスタントカメラを見つけると、「今日の思い出、これで撮っておこか？」と、今まで聞いたこともないようなロケへの前向き発言が…。これには千鳥もびっくり。
しかし、ロケが進むうちに、昔のせいじの影が見え隠れしだす。しかも、“相席して地元のご飯を食べる”という番組の本質を覆すような、ありえない発言まで。「まったく変わってない！」「むしろ、悪くなってる！？」と、せいじの本性に千鳥が震えあがる。
どじょうの養殖場ではどじょうの漁獲をお手伝い。芸人なら泥まみれになるところだが、「人生で一番ラクしちゃダメなときに…」と千鳥も呆れる言動に…。とどめは、どじょうすくいの名人の道場で指導を受けたせいじの衝撃の発言。伝統芸能の継承者すべてを敵に回す。