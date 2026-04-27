この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【ガチンコ対決】ラジオで話せなかった！ゆるゆるアフタートーク！Vol.41～フィアット ドブロマキシ VS ルノー グランカングー～｜Ciao！FIAT LIFE」を公開した。自動車解説者のGocarとラジオDJの山口千景が、自動車にかかる税金事情や輸入ミニバンのサイズ比較について、本音トークを展開している。



動画は、新年度を迎えた挨拶とともにお花見の話題からスタート。Gocarは毎朝1時間以上ウォーキングをしているという健康的なエピソードを披露。和やかな雰囲気の中、話題は本題の自動車情報へと移る。



トークのハイライトは、3月末に廃止された「環境性能割」について。Gocarは「今まで取りすぎだった」「環境性能に応じて課税される地方税だった」と解説し、廃止により新車購入時の負担が大幅に減ったと語る。フィアットの「セイチェント ハイブリッド」で約10万6500円、「ドブロ」で約10万2800円もの税金が浮いたことを具体的に挙げ、「10万円超える金額がスコーンってなくなる。とんでもないことですよ」と熱弁を振るった。



さらに後半では、「ルノー グランカングー」と「フィアット ドブロマキシ」の比較に言及。どちらも3列シートのミニバンとして同列に語られがちだが、Gocarは「全長が14cmも違う」と指摘。「グランカングーは4.9mを超えている」と語ると、山口も「駐車場に停めたら顔がぽこって出ますね」とリアクション。Gocarは「コインパーキングなどで苦労するかもしれないので、サイズ感をしっかり見た上で選んでほしい」と、専門家ならではの的確なアドバイスを送っている。



終始リラックスした雰囲気の中、車のコアな情報から日常のちょっとしたエピソードまでを語り合った2人。ラジオのアフタートークならではの、ゆるくも実用的な情報が詰まった動画となっている。