「恋愛＝ストレス」と恐れる陰キャ男…その上をいく「筋金入りの陰キャ女」が登場！似た者同士の恋に、全陰キャが共感【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
紙雑誌やweb雑誌、SNSなどで作品を発表している、漫画家の310(@namaste310)さん。最近描いた読切漫画「許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです(前後編)」を、2023年2月にweb雑誌に掲載。代表作である「アラサーだけど、初恋です。」も全7巻が書籍化されている。そんな310さんの作品「陰寄り男女はなかなか進めない」は、日頃はさわやかな“陽キャ”に擬態している男性会社員・野中が主人公。野中は“陽キャ”なんてとんでもなく、本人いわく「ひとりでいる時間をたっとび、土日は専ら家に籠ってゲーム実況などを見ながら過ごすのが楽しみ」という“陰寄り”の男だった…。今回は作者である310さんに、この作品に込めた思いなどについて話を伺った。
職場では「陽キャ」に徹し、帰宅後には「屍人」と化す、そんな二重生活に疲弊している野中の願いは、「ただ、ひとりの時間が欲しいだけ」という切実なものだった。人付き合いに限界を感じている彼は、「彼女ができようものなら、ストレスで心と体が確実に死ぬ」とまで確信し、恋愛を遠ざけていた。
ある日、野中は同じ会社の女子社員から突然の告白を受ける。自身が「ド陰キャ」であると明かして断ったが、実は彼女も野中の苦悩を痛いほど理解する、筋金入りの「陰寄り」だったのだ。野中は自分と同じ価値観を持つ存在に、安心感と関心を抱き始める。そして、似た者同士ゆえに前にも後ろにも進めない、もどかしくも愛おしい物語が幕を開けた。
今作「陰寄り男女はなかなか進めない」は、現代社会の人間関係に疲れた男女の恋愛観を描写した作品だ。作者の310さんは日頃から抱き続けてきた「自分は自分以外のものになろうとしてもなれないんだよ」という葛藤からこの物語は生まれたと明かす。「そんな思いが爆発したときに衝動的に描いた作品です。そういう自己満足的なものを人様の目に晒すのもどうなのかな、と最初迷いましたが、読んで共感してくれる方が多かったので描いてよかったと思いました。救われました！」と、310さんは話してくれた。
310さんは「結局自分は自分以外のものになれないからそういう自分を認めてあげて、少しでも楽しく生きられるようになればいいな…」と、今作に込めた想いを語る。そして、「この作品の2人にも、読んで共感してくださった方にも楽しく生きていってほしいです」と、偽りの自分を演じることに疲れた人たちへ、優しいメッセージを送った。
取材協力：310(@namaste310)
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