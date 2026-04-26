アラカンの恋はティーンよりときめく!?キュンキュン必至と話題沸騰‼「全力で応援しちゃうわぁ」と絶賛の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
小さな中小企業に事務として長年勤めてきた岡本はる子さんは今月で定年退職を迎える。ほんわかとした雰囲気の品のいいマダムで、早くに夫を亡くし、家族を守るためにこの会社に入社。女手ひとつで子どもたちを育ててきた。そんな岡本さんに、この会社の社長である檜山浩二は人知れず想いを寄せてきた。しかし、想いを伝えることがないまま、ついに今月彼女が会社を去ってしまう。社長の檜山はなんとか食事にくらいは誘おうとするのだが…。本作を描いたのは二重いち実(@niju_2213)さん。2024年4月12日に発売された「COMIC Be vol.124」(ふゅーじょんぷろだくと)にて、読切作品「魔界で幸せ生活始めるまで」の原作を担当している。初の商業作品、しかも原作という立場での作品作りに挑戦した二重さんだが、「作画の山粼と子先生のやさしくかわいらしい描写と、編集担当さんの励ましと支えでなんとかなりました！」とニッコリ。そんな二重さんに本作「定年前の君を誘う方法」について話を聞いてみた。
読切作品「魔界で幸せ生活始めるまで」で原作を担当した作者の二重いち実さんにとって、本作が初の商業作品となる。原作という立場での作品作りに挑戦したといい、その心境を伺うと「作画の山粼と子先生のやさしくかわいらしい描写と、編集担当さんの励ましと支えがあり、どうにか作品を完成させることができたんです」と笑顔で答えてくれた。
なかでも、特に思い入れのあるシーンについては「2人だけで会話をする描写があるのですが、性別を超えた長年の戦友同士という気持ちで描きました。男性は会社を、女性は家庭を守り、お互いに切磋琢磨する姿を身近で見てきたので。定年退職するまで色恋沙汰にならなかったのも、たぶんその辺りが関わっているのだと思います」と著者としてのこだわりを明かしてくれた。
熟年男女の片思いが見せるあまりにも純粋な姿に、読者からは「キュンキュンする」「私も部下だったら全力で応援しちゃうわぁ」「すいません、この会社に転職させてください!!私も社長の恋を応援したいです」と絶賛の声が寄せられている。二重いち実さんは「2人ともいい歳ですし、ほどよい距離感で、戦友以上恋人未満でいてくれるところが読者の想像を掻き立てるのかな？」と自身の見解を教えてくれた。そんな本作「定年前の君を誘う方法」を読んで、ぜひキュンキュンする気分を味わってみてほしい。
取材協力：二重いち実(@niju_2213)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。