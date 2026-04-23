『トイ・ストーリー』の“晴雨兼用傘”が登場！ 「ディズニーストア」暑い季節にぴったりな新コレクション発売
「ディズニーストア」は、4月24日（金）から、日差しや紫外線が気になる季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」を、全国の店舗や公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。
【写真】アリエルのアートが美しい一品も！ 新コレクション一覧
■紫外線が気になる季節に
今回発売される「SHINY DAY」は、晴雨兼用の「折りたたみ傘」や手の甲までカバーできるロングタイプの「アームカバー」などがそろう、通勤＆通学や外出シーンにおすすめの新コレクション。
ラインナップには、外側はシンプルながら、開くと内側にキャラクターアートが広がる折りたたみ傘が今年も登場。アリエルやディズニーヴィランズのアートに加え、持ち手のピクサー・ボールのモチーフが心くすぐる『トイ・ストーリー』も展開される。
また、ドナルドダックとルシファーのフェイスデザインがかわいいポーチ付きの折りたたみ傘や、ハートのカラビナが付いた上品な色合いの折りたたみ傘も用意され、シーンに合わせて選べるアイテムが豊富に並ぶ。
さらに、レトロな雰囲気のミニーマウスと、おすましした横顔が愛らしい『おしゃれキャット』のマリーを刺しゅうであしらったアームカバーも販売。UV加工を施し、さらっとした肌触りの冷感仕様で暑い季節にもぴったりのアイテムだ。
【写真】アリエルのアートが美しい一品も！ 新コレクション一覧
■紫外線が気になる季節に
今回発売される「SHINY DAY」は、晴雨兼用の「折りたたみ傘」や手の甲までカバーできるロングタイプの「アームカバー」などがそろう、通勤＆通学や外出シーンにおすすめの新コレクション。
また、ドナルドダックとルシファーのフェイスデザインがかわいいポーチ付きの折りたたみ傘や、ハートのカラビナが付いた上品な色合いの折りたたみ傘も用意され、シーンに合わせて選べるアイテムが豊富に並ぶ。
さらに、レトロな雰囲気のミニーマウスと、おすましした横顔が愛らしい『おしゃれキャット』のマリーを刺しゅうであしらったアームカバーも販売。UV加工を施し、さらっとした肌触りの冷感仕様で暑い季節にもぴったりのアイテムだ。