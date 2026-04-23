二階堂高嗣、テレ東ドラマの演技に反響「見てる側をこんなにイラつかせるニカちゃんの演技」『サレタ側の復讐』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第4話が22日放送され、“モラハラ夫”の役を演じる二階堂高嗣の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】“チャック全開”のシーンも…演技に反響が寄せられている二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第4話では、夫・義隆（二階堂）だけでなく、不倫相手・まどか（矢野ななか）へも復讐したいと決意した奈津子。佳乃と麗奈の協力のもと、2人を別れさせる計画を始動する。
早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場となった。
劇中では、職場で不倫相手と行為に及んでいたことが同僚たちにも勘づかれているような描写が描かれ、同僚たちの前でチャックが全開となった姿も見せた義隆。演じた二階堂には「見てる側をこんなにイラつかせるニカちゃんの演技」と、拍手の絵文字とともに評価するコメントのほか、「そっとチャック閉める義隆を可愛いと思った」なども声も上がっている。
【場面写真】“チャック全開”のシーンも…演技に反響が寄せられている二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場となった。
劇中では、職場で不倫相手と行為に及んでいたことが同僚たちにも勘づかれているような描写が描かれ、同僚たちの前でチャックが全開となった姿も見せた義隆。演じた二階堂には「見てる側をこんなにイラつかせるニカちゃんの演技」と、拍手の絵文字とともに評価するコメントのほか、「そっとチャック閉める義隆を可愛いと思った」なども声も上がっている。