「村神様」の勢いが止まりません。日本時間の22日、村上宗隆は、4試合連続の9号ホームランを放ちました。ホームランの数は、メジャーリーグ全体で2位タイという活躍です。



ダイヤモンドバックス戦に2番･ファーストで出場した、ホワイトソックスの村上。2回の第2打席でした。



打球はライトスタンドへ。打った瞬間、確信の9号ソロホームラン。4試合連続アーチとなりました。





村上は5打数3安打でチームの勝利に貢献。初のメジャーリーグながら23試合で9本のホームランと驚異的なペースをみせています。“熊本の星”村上宗隆選手の活躍。熊本県民の反応は･･･。■20代「やっぱりすごい。日本人選手で4試合連続ホームランは。今の所でいくと60本くらいいく計算じゃないですか？」■50代「世界で大谷選手を超えるような選手になってほしいです。ちびっこたちの憧れだと思う。」■60代「まわりの環境も違う中ですごいと思います。意外といえば良い方に意外。しかも地元の方ということで本当に応援しています。」「村神様」はどこまでホームランの数を伸ばしていくのか。今後も目が離せません。こちらは、これまでにプロ野球からメジャーリーグに移籍した野手の1年目でのホームランの数です。トップは大谷翔平選手の22本で、続く2位に城島健司選手の18本、3位は松井秀喜選手の16本、村上選手は23試合で9本のホームランを放っています。シーズンは162試合ありますので、年間63本ペースでホームランを放っていることになります。当然、コンディションに波はあるとはいえ、メジャー1年目の記録の大幅な更新に期待です。