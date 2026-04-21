重要文化財「旧奈良監獄」が星野リゾート初のミュージアムに！美しき建築とアートが織り成す新体験を提供する新施設が4月27日誕生
星野リゾートは「旅を楽しくする」をテーマに、2026年4月27日(月)に奈良県奈良市で「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」を開館。重要文化財「旧奈良監獄」は、明治政府が司法の近代化を目指して建設した明治五大監獄(※1)のうち、唯一全貌が残る貴重な文化財だ。
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(※1)明治五大監獄とは、明治期に竣工された5つの監獄のこと。「奈良監獄」「長崎監獄」「金沢監獄」「千葉監獄」「鹿児島監獄」が施工された。
本ミュージアムのコンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。日本の行刑史と社会を学ぶとともに、世界的クリエイター協力のもと、デザインとアートを通じて「自由ってなんだろう」といった本質的なテーマから、来館者1人ひとりの人生観に問いを投げかける。赤レンガとともに紡がれてきた歴史を知るだけでなく、ルールに制限された受刑者の暮らしをたどる展示や、刑務所の現実から着想を得たアートが深く語りかけ、当たり前の日常を揺さぶる新たな体験を提供する。
■重要文化財「旧奈良監獄」とは
旧奈良監獄は1908年に竣工。設計者は数多くの裁判所や監獄建築に携わった山下啓次郎(けいじろう)さん。1946年には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献。2017年、国の重要文化財に指定された。
奈良監獄ミュージアムは、歴史展示にとどまらずデザインやアートを通じて監獄を語り、来館者が自らの生き方や価値観を考えるきっかけを提供するミュージアムを目指す。美しい赤レンガ建築とともに紡がれてきた歴史と対峙し、規律に支配された空間や時間から「問い」を受ける。来館者自身が想像を広げ、日々の生活と重ねながら「自由」について捉え直す。当たり前の日常を揺さぶる美しき監獄ミュージアムだ。
■4つの特徴で、深く学び、感じる
■壮大な建築を辿り、明治の精神に触れる「美しき監獄」
ミュージアムでは、明治五大監獄のうち唯一全貌を残す建築美を公開。中央の見張台から放射状に舎房(※2)が伸びる「ハヴィランド・システム」やイギリス積みの赤レンガ壁など、当時から残る意匠と機能性を兼ね備えた建築が見学できる。
「保存エリア」では全96室の独居房が連なる「第三寮」を公開。ヴォールト状の天井や高い場所に設けられた窓から自然光が差し込み、人権への配慮がうかがえる。監視窓を備えた重厚な木製扉や堅牢(けんろう)な鍵を間近に見ることで、近代監獄の面影とその場の空気感を直接肌で感じられる。
(※2)独居房・雑居房といった居室の総称
■多様な視点からの問いかけを巡らせる「展示」
展示は3つのエリアで構成される。A棟「歴史と建築」では、8つの展示室で奈良監獄の歩みを日本の行政制度とともに紹介。明治政府は不平等条約改正を見据え、諸外国に法治国家として認められるため、人権を重んじる監獄を目指した。その一大プロジェクトを担った設計者の足跡や、中央看守所から全容を見渡す構造と当時の先進技術が集結した構造について、420分の1の再現模型で知ることができる。
耐火性と耐久性を重視したレンガは、職人の指導下で受刑者自らが製造・積み上げたもので、1906年だけで延べ15万人以上がこの大事業に携わった。1946年改名後の「奈良少年刑務所」時代には、日本初の総合訓練施設として改善・教育の指導だけでなく、高校通信制課程が導入され、受刑者は「生徒」と呼ばれていた。地域住民向けの「若草理容室」やスポーツ交流など、社会との接点が数多く設けられ、A棟では当時の作業やレクリエーションの様子をイラストや写真で展示している。
展示エリア【B棟】「規律と暮らし」／受刑者の日常から「自由」を問う
B棟「規律と暮らし」では、刑務所という特殊な社会での生活を「規律」「食事」「衛生」「作業」「更生」「お金」「自由」という7つのテーマをデザインを通じて紹介。「規律」は起床から就寝、布団の畳み方にいたるまで厳格なルールが定められた様子を展示する。
「食事」では、全国の刑務所の個性が現れる献立や食器を展示。「衛生」は、受刑者は清潔を保つこともルールとされ、「トイレに行くには」「入浴時間は」など、決められた時間に定められた方法で身を清めた様子をグラフィカルに表現している。管理された刑務所での生活をたどるうちに、分刻みのスケジュールや固定観念にしばられる現代の生き方に気づき、「自分は本当に自由か」の問いを提供する。
展示エリア【C棟】「監獄とアート」／感性を揺さぶり、当たり前の日常をアップデートする
C棟「監獄とアート」では、かつての医務所を改装。「罪と罰」「時間と命」といった普遍的なテーマのもと、5組のアーティスト作品と受刑者による刑務所アートを展示する。アートが投げかける鋭い問いに触れることで、鑑賞者の感性を揺さぶり、日常を捉える視点をアップデートするきっかけを提供。展示の締めくくりとなる「むすびの部屋」では、アーティストや身近な人へ言葉を届ける「プリズン ポストカード プロジェクト」を実施している。
■「5組のアーティスト」による「5つのアート作品」
刑務所の中／花輪和一(はなわかずいち)
モデルガンの修復を機に服役した実体験に基づく代表作「刑務所の中」。獄中の生活を克明かつユーモラスに描き、規律に縛られた日々の中で暮らす受刑者たちの姿を描写。自由な社会に生きる私たちの価値観を静かに揺さぶる。
声を縫う／西尾美也(にしおよしなり)
奈良県出身のアーティスト。受刑者が残した「詩」を、200人を超える市民の手で刺しゅうへと紡ぎ出した参加型作品を展示。布に刻まれた心の声が積み重なり、鑑賞者を柔らかなざわめきで包み込む。
過ぎてゆく部屋／三田村光土里(みたむらみどり)
自身の作品を「人が足を踏み入れることのできるドラマ」と定義するアーティスト。本作は「役者不在のセット」のような空間で、鑑賞者が主人公となり私小説的なストーリーを追体験。かつてここで暮らした人々の記憶と作者自身の情景が重なり合い、匿名的で普遍的なノスタルジーを喚起する。
秩序とNEW僕等と／風間(かざま)サチコ
巨大な木版画で近代文明の不条理を描く現代美術家。旧奈良監獄の歴史を「日本の近代化」と「少年の更生」という2つの物語に重ね合わせ、作者自身の過去の経験を投影。いかなる境遇でも生き抜くことへの救いを「スクール・ウォーズマン」という無敵のヒーロー像に託し、力強く表現している。
海の中に祈りを溶かす／キュンチョメ
ホンマエリさんとナブチさんによるアートユニット。来館者が抱く「人間の業(ごう)」や「罪と罰」への思索を深め、心を遠くへといざなう時空を創造。かつて医務室だった場所を静かな祈りで満たした。
〜刑務所アート〜
2023年より続く「刑務所アート展」の応募作から、受刑者が自主的に制作した絵画や書、文芸作品も展示される。画材や道具に厳しい制限がある刑務所で、ボールペンのみで描かれた緻密な表現や限られた水彩絵具で油彩のような質感を追求した技法など、創意工夫が凝らされた作品群だ。創作への純粋な情熱と無限の創造性を感じることができる。
〜「プリズン ポストカード プロジェクト」言葉を通して、結び、対話の可能性をひらく〜
締めくくりには、刑務所で過ごす人やアーティスト、身近な大切な人など、誰かに伝えたい想いをカードに記して特別なポストに託す「むすびの部屋」がある。かつて刑務所だったこの場所で、さまざまな「問いかけ」と出合い、感じたことや発見、自分の中に生まれた変化を振り返る。そして、新たに浮かんだ問いや誰かに伝えたい想いを言葉にして記す。ポストに投函されたカードは、壁面に展示されるほか、その一部は社会との関係をひらく試みとして、刑務所へ届けるプロジェクトも進行中だ。記した言葉が、いずれそれを見た誰かの言葉と結ばれ、新しい何かが生まれるかもしれない。
【協力】Prison Arts Connections(PAC)：「刑務所アート展」の企画・運営を中心に、刑務所の内と外、被害と加害を越えた対話と回復の契機を生み出す活動に取り組む。
■ミュージアムカフェ＆ショップで余韻に浸る
展示を堪能したあとは、カフェで余韻に浸るひとときを過ごせる。おすすめは赤レンガをモチーフにしたカレーパンとご当地ソーダ。明治の洋食文化を映したカレーは、少年刑務所時代に人気のメニューだった。ザクッとした食感とスパイシーな味わいが楽しめる。ほかにも明治のレシピに着想を得たチーズケーキもあり、赤レンガの先に広がる空や庭園を眺めながら、思索を深める時間を過ごせる。
ミュージアムショップでは、建築美を収めたポストカードや雑貨、アパレルなど、オリジナルアイテムが充実。また、全国の刑務所作業製品を紹介するギャラリーも併設されている。アートディレクター佐藤卓さんがデザインの視点で選りすぐった逸品の数々は、実際に購入することも可能だ。
【ミュージアムカフェ】
営業時間：10時〜16時45分(LO)
「レンガカレーパン」(600円)、「チーズケーキ 1908」(600円)
【ミュージアムショップ】
営業時間：11時〜17時
※ミュージアムカフェ＆ショップの利用はミュージアムの入場者限定
■世界的クリエーター陣による「構想とデザイン」
■星野リゾート初のミュージアム事業。世界的クリエイターとの共創で放つ、新たな「問い」
奈良監獄ミュージアムは、星野リゾートが手掛ける初のミュージアム事業。監獄という特異なテーマを深く掘り下げるにあたり、世界で活躍するクリエーターたちに協力を依頼した。「旅を楽しくする」をテーマにした星野リゾートと、クリエーターによる鋭い表現力が共鳴し、この場所が持つ本質的な価値を発信する。
■【監修クリエイター紹介】
アートディレクター：佐藤卓／TSDO
東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院修了。「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」など企業のCI を中心に活動。NHK E テレ「デザインあ」の総合指導。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章他受賞。
Museography Supervisor：Adrien Gardère(アドリアン ガルデール)
トロントのアガ・カーンミュージアム(設計：槇文彦さん)や、ルーヴル美術館ランス別館(設計：SANAA)、ロンドンのロイヤル・アカデミー(設計：デヴィッド・チッパーフィールドさん)など、世界13カ所以上の美術館の常設展示デザインを手がける。
■施設情報
・所在地：奈良県奈良市般若寺町18
・開館時間：9時〜17時(最終入館16時)
・定休日：なし
・料金：大人 2500円〜
・予約：公式サイト予約ページより。事前予約推奨
・アクセス：直通バスで「奈良監獄ミュージアム前」下車徒歩1分、近鉄奈良駅より18分、JR奈良駅より25分
重要文化財で自分の価値観を問い直す。赤レンガが紡ぐ歴史と、世界的クリエーターのアートが織り成す「奈良監獄ミュージアム」で、当たり前の日常を揺さぶる体験をしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」をもっと見る
(※1)明治五大監獄とは、明治期に竣工された5つの監獄のこと。「奈良監獄」「長崎監獄」「金沢監獄」「千葉監獄」「鹿児島監獄」が施工された。
本ミュージアムのコンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。日本の行刑史と社会を学ぶとともに、世界的クリエイター協力のもと、デザインとアートを通じて「自由ってなんだろう」といった本質的なテーマから、来館者1人ひとりの人生観に問いを投げかける。赤レンガとともに紡がれてきた歴史を知るだけでなく、ルールに制限された受刑者の暮らしをたどる展示や、刑務所の現実から着想を得たアートが深く語りかけ、当たり前の日常を揺さぶる新たな体験を提供する。
■重要文化財「旧奈良監獄」とは
旧奈良監獄は1908年に竣工。設計者は数多くの裁判所や監獄建築に携わった山下啓次郎(けいじろう)さん。1946年には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献。2017年、国の重要文化財に指定された。
奈良監獄ミュージアムは、歴史展示にとどまらずデザインやアートを通じて監獄を語り、来館者が自らの生き方や価値観を考えるきっかけを提供するミュージアムを目指す。美しい赤レンガ建築とともに紡がれてきた歴史と対峙し、規律に支配された空間や時間から「問い」を受ける。来館者自身が想像を広げ、日々の生活と重ねながら「自由」について捉え直す。当たり前の日常を揺さぶる美しき監獄ミュージアムだ。
■4つの特徴で、深く学び、感じる
■壮大な建築を辿り、明治の精神に触れる「美しき監獄」
ミュージアムでは、明治五大監獄のうち唯一全貌を残す建築美を公開。中央の見張台から放射状に舎房(※2)が伸びる「ハヴィランド・システム」やイギリス積みの赤レンガ壁など、当時から残る意匠と機能性を兼ね備えた建築が見学できる。
「保存エリア」では全96室の独居房が連なる「第三寮」を公開。ヴォールト状の天井や高い場所に設けられた窓から自然光が差し込み、人権への配慮がうかがえる。監視窓を備えた重厚な木製扉や堅牢(けんろう)な鍵を間近に見ることで、近代監獄の面影とその場の空気感を直接肌で感じられる。
(※2)独居房・雑居房といった居室の総称
■多様な視点からの問いかけを巡らせる「展示」
展示は3つのエリアで構成される。A棟「歴史と建築」では、8つの展示室で奈良監獄の歩みを日本の行政制度とともに紹介。明治政府は不平等条約改正を見据え、諸外国に法治国家として認められるため、人権を重んじる監獄を目指した。その一大プロジェクトを担った設計者の足跡や、中央看守所から全容を見渡す構造と当時の先進技術が集結した構造について、420分の1の再現模型で知ることができる。
耐火性と耐久性を重視したレンガは、職人の指導下で受刑者自らが製造・積み上げたもので、1906年だけで延べ15万人以上がこの大事業に携わった。1946年改名後の「奈良少年刑務所」時代には、日本初の総合訓練施設として改善・教育の指導だけでなく、高校通信制課程が導入され、受刑者は「生徒」と呼ばれていた。地域住民向けの「若草理容室」やスポーツ交流など、社会との接点が数多く設けられ、A棟では当時の作業やレクリエーションの様子をイラストや写真で展示している。
展示エリア【B棟】「規律と暮らし」／受刑者の日常から「自由」を問う
B棟「規律と暮らし」では、刑務所という特殊な社会での生活を「規律」「食事」「衛生」「作業」「更生」「お金」「自由」という7つのテーマをデザインを通じて紹介。「規律」は起床から就寝、布団の畳み方にいたるまで厳格なルールが定められた様子を展示する。
「食事」では、全国の刑務所の個性が現れる献立や食器を展示。「衛生」は、受刑者は清潔を保つこともルールとされ、「トイレに行くには」「入浴時間は」など、決められた時間に定められた方法で身を清めた様子をグラフィカルに表現している。管理された刑務所での生活をたどるうちに、分刻みのスケジュールや固定観念にしばられる現代の生き方に気づき、「自分は本当に自由か」の問いを提供する。
展示エリア【C棟】「監獄とアート」／感性を揺さぶり、当たり前の日常をアップデートする
C棟「監獄とアート」では、かつての医務所を改装。「罪と罰」「時間と命」といった普遍的なテーマのもと、5組のアーティスト作品と受刑者による刑務所アートを展示する。アートが投げかける鋭い問いに触れることで、鑑賞者の感性を揺さぶり、日常を捉える視点をアップデートするきっかけを提供。展示の締めくくりとなる「むすびの部屋」では、アーティストや身近な人へ言葉を届ける「プリズン ポストカード プロジェクト」を実施している。
■「5組のアーティスト」による「5つのアート作品」
刑務所の中／花輪和一(はなわかずいち)
モデルガンの修復を機に服役した実体験に基づく代表作「刑務所の中」。獄中の生活を克明かつユーモラスに描き、規律に縛られた日々の中で暮らす受刑者たちの姿を描写。自由な社会に生きる私たちの価値観を静かに揺さぶる。
声を縫う／西尾美也(にしおよしなり)
奈良県出身のアーティスト。受刑者が残した「詩」を、200人を超える市民の手で刺しゅうへと紡ぎ出した参加型作品を展示。布に刻まれた心の声が積み重なり、鑑賞者を柔らかなざわめきで包み込む。
過ぎてゆく部屋／三田村光土里(みたむらみどり)
自身の作品を「人が足を踏み入れることのできるドラマ」と定義するアーティスト。本作は「役者不在のセット」のような空間で、鑑賞者が主人公となり私小説的なストーリーを追体験。かつてここで暮らした人々の記憶と作者自身の情景が重なり合い、匿名的で普遍的なノスタルジーを喚起する。
秩序とNEW僕等と／風間(かざま)サチコ
巨大な木版画で近代文明の不条理を描く現代美術家。旧奈良監獄の歴史を「日本の近代化」と「少年の更生」という2つの物語に重ね合わせ、作者自身の過去の経験を投影。いかなる境遇でも生き抜くことへの救いを「スクール・ウォーズマン」という無敵のヒーロー像に託し、力強く表現している。
海の中に祈りを溶かす／キュンチョメ
ホンマエリさんとナブチさんによるアートユニット。来館者が抱く「人間の業(ごう)」や「罪と罰」への思索を深め、心を遠くへといざなう時空を創造。かつて医務室だった場所を静かな祈りで満たした。
〜刑務所アート〜
2023年より続く「刑務所アート展」の応募作から、受刑者が自主的に制作した絵画や書、文芸作品も展示される。画材や道具に厳しい制限がある刑務所で、ボールペンのみで描かれた緻密な表現や限られた水彩絵具で油彩のような質感を追求した技法など、創意工夫が凝らされた作品群だ。創作への純粋な情熱と無限の創造性を感じることができる。
〜「プリズン ポストカード プロジェクト」言葉を通して、結び、対話の可能性をひらく〜
締めくくりには、刑務所で過ごす人やアーティスト、身近な大切な人など、誰かに伝えたい想いをカードに記して特別なポストに託す「むすびの部屋」がある。かつて刑務所だったこの場所で、さまざまな「問いかけ」と出合い、感じたことや発見、自分の中に生まれた変化を振り返る。そして、新たに浮かんだ問いや誰かに伝えたい想いを言葉にして記す。ポストに投函されたカードは、壁面に展示されるほか、その一部は社会との関係をひらく試みとして、刑務所へ届けるプロジェクトも進行中だ。記した言葉が、いずれそれを見た誰かの言葉と結ばれ、新しい何かが生まれるかもしれない。
【協力】Prison Arts Connections(PAC)：「刑務所アート展」の企画・運営を中心に、刑務所の内と外、被害と加害を越えた対話と回復の契機を生み出す活動に取り組む。
■ミュージアムカフェ＆ショップで余韻に浸る
展示を堪能したあとは、カフェで余韻に浸るひとときを過ごせる。おすすめは赤レンガをモチーフにしたカレーパンとご当地ソーダ。明治の洋食文化を映したカレーは、少年刑務所時代に人気のメニューだった。ザクッとした食感とスパイシーな味わいが楽しめる。ほかにも明治のレシピに着想を得たチーズケーキもあり、赤レンガの先に広がる空や庭園を眺めながら、思索を深める時間を過ごせる。
ミュージアムショップでは、建築美を収めたポストカードや雑貨、アパレルなど、オリジナルアイテムが充実。また、全国の刑務所作業製品を紹介するギャラリーも併設されている。アートディレクター佐藤卓さんがデザインの視点で選りすぐった逸品の数々は、実際に購入することも可能だ。
【ミュージアムカフェ】
営業時間：10時〜16時45分(LO)
「レンガカレーパン」(600円)、「チーズケーキ 1908」(600円)
【ミュージアムショップ】
営業時間：11時〜17時
※ミュージアムカフェ＆ショップの利用はミュージアムの入場者限定
■世界的クリエーター陣による「構想とデザイン」
■星野リゾート初のミュージアム事業。世界的クリエイターとの共創で放つ、新たな「問い」
奈良監獄ミュージアムは、星野リゾートが手掛ける初のミュージアム事業。監獄という特異なテーマを深く掘り下げるにあたり、世界で活躍するクリエーターたちに協力を依頼した。「旅を楽しくする」をテーマにした星野リゾートと、クリエーターによる鋭い表現力が共鳴し、この場所が持つ本質的な価値を発信する。
■【監修クリエイター紹介】
アートディレクター：佐藤卓／TSDO
東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院修了。「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」など企業のCI を中心に活動。NHK E テレ「デザインあ」の総合指導。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章他受賞。
Museography Supervisor：Adrien Gardère(アドリアン ガルデール)
トロントのアガ・カーンミュージアム(設計：槇文彦さん)や、ルーヴル美術館ランス別館(設計：SANAA)、ロンドンのロイヤル・アカデミー(設計：デヴィッド・チッパーフィールドさん)など、世界13カ所以上の美術館の常設展示デザインを手がける。
■施設情報
・所在地：奈良県奈良市般若寺町18
・開館時間：9時〜17時(最終入館16時)
・定休日：なし
・料金：大人 2500円〜
・予約：公式サイト予約ページより。事前予約推奨
・アクセス：直通バスで「奈良監獄ミュージアム前」下車徒歩1分、近鉄奈良駅より18分、JR奈良駅より25分
重要文化財で自分の価値観を問い直す。赤レンガが紡ぐ歴史と、世界的クリエーターのアートが織り成す「奈良監獄ミュージアム」で、当たり前の日常を揺さぶる体験をしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。