アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）の夫で、俳優の森渉（４３）が、長女の快挙を報告した。

森は２０日に自身のインスタグラムで「先日、娘がフィギュアスケートの大会で２回目の優勝をすることができました」とつづり、金メダルを手にした長女との２ショットをアップ。

「５才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました！！」と伸び盛り。「今までアスレチックの大会で上のクラスに混ざって何度も悔しい思いをしながら戦って培ってきた経験も身体能力も、様々な挑戦がスケートに活かせてるようです」と幼少期からの運動経験が生きていると語った。

「娘はスケートが本当に好きなようで、夢は『オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る』だそうです」と明かし、「僕自身もオリンピック出場を目指して日々トレーニングしているので、それと仕事と娘のスケートの応援というスケジュールはなかなか大変ですが、自分の人生も子育ても後悔しないように家族で協力しながら成長していきたいと思います！」と意欲。森は近代五種で２８年ロサンゼルス五輪出場を目指している。

「娘の夢が叶うことを信じて、その日を楽しみにしながら全力で応援していきたいと思います よかったら娘の夢も応援してやってください」と呼びかけた。

この投稿にはフォロワーから「おめでとうございます！」「将来が楽しみですね〜！」「すっごい！」「わぁ、真央ちゃんみたいに自分のリンクも創りたいって素晴らしい」「久しぶりに拝見しましたが、ちえちゃんが、大きくなってて、びっくり！！」「これからもお二人を応援しています」などの声が寄せられている。

２人は２０１３年に結婚。金田は１７年６月に４４歳で長女・千笑（ちえ）ちゃんを出産したが、２４年７月２０日に離婚を公表した。その後のテレビ番組では離婚後も森のトレーニングに金田が付き添い、週末は親子３人で仲良く過ごしている様子を紹介。ＳＮＳでは親子３ショットも投稿していた。