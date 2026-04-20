世間では「若者の恋愛離れ」が話題になることもあるが、ある調査では70%以上の“独身女子高生”が「恋人が欲しい」「恋がしたい！」と感じているという。同級生や部活の先輩、バイト先での出会いなど、高校生活において“ときめくチャンス”はたくさんあるはず。



【調査結果】現役女子高生に聞いた「恋人がいてほしい」月ランキング

10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」ではこのほど、全国の現役高校生(男女)241人に実施した「この月だけは恋人がいてほしい月はいつですか？」のアンケート結果を公開した。



女子高生の3位は「1月」(5.1%)で「お正月を一緒に過ごしたいから」「寒いから」などの回答があった。2位に「2月」(8.9%)が入り、「バレンタインの本命チョコを作りたい」「バレンタインに彼氏にチョコを渡したいから」などバレンタイン絡みが多かった。



圧倒的1位は「12月」(64.3%)だった。「クリスマスは恋人と過ごしたい」「クリスマスから年末まで一緒に過ごしたい」と、こちらもクリスマスのイベントが大きな理由として挙がった。



男子高生も3位は「4月」(3.6%)だったが、2位は「2月」(8.3%)、圧倒的1位は「12月」(81.0%)と女子高生と同じ結果となった。



（よろず～ニュース調査班）