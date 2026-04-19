2026年4月13日、中国のSNS・小紅（RED）で「ガンバレ！中村くん！！」のキャラクターがかっこいいと話題になっている。

「ガンバレ！中村くん！！」は、春泥氏による漫画が原作。内気な男子高校生・中村男久斗（なかむらおくと）が、一目ぼれしたクラスメートの広瀬愛貴（ひろせあいき）と仲良くなるために、BL（ボーイズラブ）漫画を参考に奮闘するBLラブコメディーだ。

同日、小紅（RED）のネットユーザーが「誰にも分かってもらえないのがつらいよ！。この2人めっちゃかっこよくない！？」とつづり、中村や広瀬たちの担任教師・乙切想（おときりそう）とクラスメイト・向井亮（むかいりょう）の画像を投稿した。

すると、ネットユーザーからは「分かるよ」「本当それ」「超賛同！」「しかも二人とも死んだ魚みたいな目してるのが最高に刺さる」「そうそうそうそう！。見てる時からこの二人めっちゃかっこいいって思ってた。クールな感じがいいよね」と共感するコメントが殺到した。

さらに、「大人の男の魅力って感じ」「先生のもみあげがかっこいい」「自分本当にこの先生のタイプ好きなんだよね」「（『銀魂』の）土方十四郎（ひじかたとうしろう）にちょっと似てない？」と乙切に言及したコメントや「向井くん本当にかっこいい！」「この茶髪の人ほんとめちゃくちゃかっこいい！！」と向井に言及するコメントもそれぞれ寄せられた。

そのほか、「こういう雰囲気、めっちゃ好き」「いつでも春泥先生の描く大人の男にほれちゃう…」「春泥先生ってこういうタイプのイケメンよく描くよね（笑）」との作風に関するコメントも寄せられた。（翻訳・編集/岩田）