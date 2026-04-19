ふたご座は「贅沢運がアップ↑」 12星座もっちぃ占い｜4/20〜26

4/20（月）〜26（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💰 牡羊座：20日（木）は「覚悟を持って買い物を」

牡羊座のあなたは、20日（月）にお金を使う覚悟が問われるときです。中途半端な買い物は避けるべきです。奮発するかまったく使わないか、その二択を心がければ最高の買い物ができます♪

なんだかんだたくさんの人と会って、慌ただしく過ごす1週間になりそう。26日（日）は、心の電池切れで言葉がチクッと尖りがちです。特に親しい人との会話では気をつけましょう。

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💰 牡牛座：24日（金）は「金運が跳ね上がる」

牡牛座のあなたは、24日（金）に金運がギュンと跳ね上がりそうな予感！ 新しい収入源がほしいなら、この日に計画を立てましょう。資産運用でも副業のスタートでも、興味のあることの勉強をしてください。

25日（土）は、あらゆる作業効率が低下する星回りです。この日に業務があるなら、省エネモードの低速回転でギリギリセーフを狙えば十分です

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💰 双子座：26日（日）は「贅沢運がアップ↑」

双子座のあなたは、過去に買いだめしたものが火を噴きそうな予感です。今週は、無駄な出費をスッと削れる星回りです。余った分のお金は、贅沢運がアップする26日（日）に使いましょう。

20日（月）は、うっかり本音を話しすぎて失敗しそうな星回りです。本当に思っていることを言っても利益にならないなら、そこはグッと飲み込むのが、賢い大人のスルー力です☆

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🤝 蟹座：23日（木）は「一対一のトーク運が上昇」

蟹座のあなたは、誰かとじっくり向き合って会話をすることが大切な1週間です。特に23日（木）は、一対一のトーク運が上昇します。誰かと込み入った話をすると、人生が変わるくらいの話題を共有できるかも♪

24日（金）は、判断を誤りやすい星回りです。慌てて決断を下した結果、逆に損をしてしまうこともありそう。「今日中にお返事を」といわれても、難しければ引き延ばす勇気が大切です。

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💼 獅子座：24日（金）は「全集中で大化けする」

獅子座のあなたは、24日（金）は1つのことに全集中で大化けする日！ この日のポテンシャルを引き出すため、雑務は木曜までに片付けておきましょう♪

22日（水）は、誰かの機嫌の悪さにヒリヒリしてしまいそう。大丈夫です。そのイライラは1ミリもあなたのせいじゃありませんから♪

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💼 乙女座：26日（日）は「キャリアへのインスピレーションが湧く」

乙女座のあなたは、26日（日）が自分のキャリアについてのインスピレーションが湧きあがってくるときです。実務に関する運気ではなく、自分がこれからどっちの方向を向いていくか、脳の整理ができて気分が晴れるでしょう☆

他人の気配や動きに対して、敏感になりすぎてしまう1週間です。他人の足音の強弱やキーボードを叩く音、いちいち気にしていたら耳も心も疲れてしまいます。特に22日（水）は心が敏感すぎるので、人の気配は無視しましょう♪

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💼 天秤座：20日（月）は「重要な仕事が動く」

天秤座のあなたは、20日（月）の午前中に、重要な仕事が動きそうな予感です。あっという間に解決するつもりで身構えておきましょう。思いがけないスピードでスルスルと問題が解けていきます☆

面白いはずのものに集中しにくい1週間です。特に26日（日）は、神作の映画を見ているのに、ついスマホで別の沼を覗きがち。今週は通知をオフにして、どっぷり浸かる環境作りをしましょう。

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💰 蠍座：23日（木）は「人のために使うと倍になって返ってくる」

蠍座のあなたは、23日（木）に人のためにお金を使うと何倍にもなって返ってきます。盛大におごる必要はありません。ちょっとした手土産や後輩へのコーヒーなど、500円以下の投資がリターンにつながります。

21日（火）は、人との予定を忘れやすくなる星が巡ってきます。スケジュールの確認は前の晩と朝、しっかり2回、行いましょう。ダブルブッキングにも注意が必要です♪

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🎉 射手座：25日（土）は「最高のエンタメ体験ができる」

射手座のあなたは、25日（土）に最高のエンタメ体験ができそうな予感です。どこかに出かける予定があるなら、それはめちゃくちゃ幸せな時間になるでしょう。家で過ごすならコンテンツ課金も◎です。

22日（水）は、共感が必要な場面とアドバイスが必要な場面、思わず間違えてしまう出来事がありそう。迷ったら、常に共感優勢を意識していれば大体のことはクリアできます♭

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💰 山羊座：26日（日）は「未来にガンガン課金して」

山羊座のあなたは、お金をかけることで、自分のお仕事にプラスになりそうなもの、きっと見つかります。特に26日（日）は、未来の自分への先行投資としてガンガン課金してOKです。

考えることよりも、手を動かすことが大切なときです。せっかくのアイデアも、実行しなければただの脳内リゾートです。特に22日（水）は、押せばいいだけのボタンを前に悩みそうな星が巡ってきます。さっと行動しましょう♪

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💼 水瓶座：20日（月）は「一週間の仕事が午前で終わる」

水瓶座のあなたは、20日（月）に1週間分の仕事を午前中だけで片付けられるほどの集中力が出る日です。この勢いを活かして、短期間で圧倒的な成果をあげてください。

また、無意識のうっかりで損をしてしまいそうなときです。目薬を忘れて買い直すのは、超絶もったいないことです。23日（木）は、手荷物検査を特にしっかりしてください。

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💰 魚座：23日（木）は「未来のビジョンが見える」

魚座のあなたは、23日（木）が買い物をした後の未来のビジョンがくっきりと見える日です。それを買えばどうなるか、もしくは買わなければどうなるか、感じたものを信じてOKです☆

仕事では、ちょっと疲れが出やすい1週間です。21日（火）は、自分がどこまで頑張ればいいのか、見失ってしまうかもしれません。そういうときは、思い切って省エネモードに切り替えてみて☆

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X