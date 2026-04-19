フロプレステージュのシマエナガスイーツ♡こどもの日限定登場

こどもの日を可愛く彩るスイーツが登場♡フロプレステージュから、シマエナガをモチーフにした限定ケーキが発売されます。愛らしいビジュアルと贅沢な味わいで、家族みんなが笑顔になるラインナップ。忙しい日でも手軽に特別感を楽しめる、注目の節句スイーツをチェックしてみてください♪

ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション

シマエナガの主役ケーキ♡

こどもの日を可愛く彩るスイーツが登場♡フロプレステージュから、シマエナガをモチーフにした限定ケーキが発売されます。

愛らしいビジュアルと贅沢な味わいで、家族みんなが笑顔になるラインナップ。忙しい日でも手軽に特別感を楽しめる、注目の節句スイーツをチェックしてみてください♪

ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション

シマエナガの主役ケーキ♡

「こどもの日シマエナガのチーズタルト」は約15cmサイズで2,473円（税込）。

人気のチーズタルトの上にシマエナガケーキをのせた2段仕立てで、見た目も華やか。季節のフルーツが彩りを添え、お祝いの席にぴったりの一品です。

「こどもの日シマエナガのケーキ」は1個691円（税込）。

いちごジュレをサンドしたふわふわスポンジに、もこもこ食感のデコレーションが魅力。兜をかぶった限定デザインで特別感たっぷりです。

こいのぼりスイーツも注目♡

「こどもの日フルーツロールケーキ」は1本1,933円（税込）。

苺・オレンジ・キウイ・黄桃をたっぷり巻き込んだ贅沢ロールケーキで、こいのぼりデザインのラッピングが特徴です。箱を開けた瞬間から節句気分を楽しめます。

手軽に楽しめるイベントスイーツ

販売期間は2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）の4日間限定。

フロプレステージュ全店（松戸アトレデリカ店を除く）で取り扱い、店頭予約も可能です。

※売り切れの際はご容赦ください。

※販売期間や内容は変更となる場合があります。

家族で楽しむ特別な時間

フロプレステージュのシマエナガスイーツは、可愛さと美味しさを兼ね備えた特別な一品♡お子さまの成長を祝う大切な日に、笑顔あふれるひとときを演出してくれます。

ぜひ家族みんなで楽しみながら、思い出に残るこどもの日を過ごしてみてください♪